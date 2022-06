Cuneo, rinnovo dei contratti per i comparti confezionamento e ortofrutta

Agci Piemonte e Legacoop Piemonte hanno partecipato al tavolo della trattativa per il rinnovo dell’Accordo territoriale per i lavoratori delle cooperative del settore confezionamento e del comparto ortofrutta del cuneese con l’obiettivo di garantire la continuità di presenza delle imprese cooperative nei comparti e le migliori condizioni economiche e normative possibili ai soci lavoratori, in un territorio che, nonostante la crisi e le difficoltà internazionali, è tra i più significativi e trainanti dell’economia piemontese.

“Abbiamo fornito un importante contributo per migliorare il livello della trattativa ponendo con grande responsabilità alcuni temi che negli accordi sono stati recepiti. Per questo ci pare irragionevole che si sia deciso di sottoscriverli escludendo la nostra presenza, interrompendo così quel percorso di dialogo e collaborazione reciproca tra le tre associazioni datoriali che costituiscono l’Alleanza delle Cooperative del Piemonte e che hanno sempre operato in maniera coesa”, ha dichiarato Renzo Brussolo, responsabile dell’ufficio territoriale di Cuneo di Legacoop Piemonte.