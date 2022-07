Volley A2/F: Alessia Populini si riprende il Puma! La talentuosa schiacciatrice lombarda confermata nella Lpm Bam Mondovì

Eclettica, funambolica, incontenibile ed esplosiva. Sono questi i primi aggettivi che ci vengono in mente quando pensiamo ad Alessia Populini. Ebbene tutti i suoi virtuosismi e le sue qualità saranno a disposizione della Lpm Bam Mondovì anche nella prossima stagione. Oggi, infatti, in casa Puma è arrivata l'ufficialità della conferma della schiacciatrice lombarda.

Alessia Populini, lo ricordiamo, nel corso dei play-off, aveva subito un grave infortunio ai ginocchio sinistro. Infortunio giunto probabilmente nel suo miglior momento di forma e che l'ha costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico. La giovane e talentuosa schiacciatrice sta lavorando duramente, sotto l'attenta guida di Lollo Arioli, per recuperare lo stato di forma migliore, anche se, salvo sorprese, coach Solforati dovrebbe poter disporre delle sue indiscutibili qualità solo tra novembre e dicembre.

La conferma di Populini chiude di fatto il mercato in entrata della Lpm Bam Mondovì.

Ecco di seguito il comunicato della società della presidente Alessandra Fissolo:

Una conferma fortemente voluta da ambo le parti, che regala sicuramente una gioia ai tanti tifosi: Alessia Populini è ancora una pumina!

“Sono contentissima, soprattutto per il fatto di ricominciare con la stessa maglia con cui mi sono fatta male.” - commenta con entusiasmo Alessia Populini - “E’ un valore aggiunto per me, che darò sia alla squadra che ai tifosi. Non vedo l’ora di ricominciare, anche se purtroppo ci sarà un periodo in cui gli altri dovranno aspettare me. Ma quando sarà il momento, avrò dentro di me qualcosa di diverso e di migliore, sia come giocatrice che come persona”.

La rosa rossoblu è dunque al completo, con tanti volti nuovi e alcune conferme.

“Sono contenta di ritrovare Bisconti e Giubilato.” - spiega Populini - "Con Morgana poi abbiamo condiviso tantissimo quando ci siamo infortunate e non vedo l’ora di vederla. Ci siamo sentite spesso, per confrontarci sulle difficoltà che entrambe abbiamo incontrato. Non ho mai giocato insieme alle altre ragazze, ma ovviamente di vista ci conosciamo: la voglia di incontrarle è tanta!”

Dopo l’intervento al ginocchio sinistro, a cui è stata sottoposta ad aprile, “Popu” si è dedicata costantemente al recupero: “In questi mesi sono stata seguita da Lollo Arioli, che ha coordinato la riabilitazione, che ho svolto un po’ a Brescia, a casa mia, e un po’ a Mondovì.”

Estate, tempo di vacanze, ma non solo… Alessia Populini ha infatti partecipato assiduamente alle attività dell’LPM pallavolo, dal Summer Volley Academy allo Smile Volley di Artesina.

“Mi sono divertita tanto in queste settimane, sono state esperienze molto intense, che mi hanno formata molto. Sto studiando scienze dell’educazione e queste attività estive sono molto utili per me.” - racconta Populini - “Quella di Artesina è stata per me la prima volta di un camp residenziale: è stato bellissimo e mi sono trovata benissimo con tutti gli allenatori. E’ stata un’esperienza interessante, ho capito come approcciarsi ai giovani, anche dal punto di vista educativo. Adesso però è arrivato il momento di staccare la spina e andrò un po’ in giro un po’: dalla Toscana, a Genova, passando per le Cinque Terre.”

La conferma di Populini sarà sicuramente accolta con il dovuto calore dagli Ultras Puma e dai monregalesi, a cui Alessia vuole dire qualcosa: “Grazie a tutti per la vicinanza che mi avete dimostrato anche durante l’estate, vi siete fatti sentire in tanti, non siete mai spariti, nonostante non sapeste se sarei rimasta o meno con l’LPM BAM Mondovì. Non mollate la carica che avete avuto fino alla fine dello scorso anno, perché per questa stagione, da parte mia, della squadra e dello staff c’è ancora più voglia di raggiungere l’obiettivo che tutti sogniamo!”