Assemblea per il Consorzio dei produttori del porro di Cervere: centrale il tema siccità e risparmio idrico

Non poteva che aprirsi con le problematiche legate alla siccità con carenza di acqua irrigua che sta condizionando la produzione del Porro Cervere, l’assemblea dei soci del Consorzio per la valorizzazione e tutela del porro che si è tenuta lunedì 01 agosto a Cervere.

Alla presenza della quasi totalità dei soci produttori e della Consigliera Provinciale Simona Giaccardi, delegata dalla Provincia di Cuneo, socio istituzionale del Consorzio fin dalla Sua costituzione, il presidente Giorgio Maria Bergesio ha ricordato che il problema della carenza d’acqua irrigua è un problema mondiale che non ha certo risparmiato la provincia di Cuneo dove, a fronte di un fabbisogno di 290 milioni di mc, ne mancano all’appello oltre 100 milioni.

E’ fondamentale l’impegno a ridurre gli sprechi attraverso una razionalizzazione dell’uso. Il presidente ha poi riferito alcuni dati sulla commercializzazione del porro fornito dai soci produttori che nell’anno 2021 ha raggiunto la quota di 51.200 kg. forniti alla grande distribuzione organizzata per un valore economico distribuito ai soci di circa 85.000 €, risultato record, mai raggiunto negli anni precedenti.



“Sono numeri importanti che possono crescere solamente se si faranno passi importanti attraverso il confezionamento così come richiesto dal mercato” riferisce il presidente che auspica per la prossima stagione di poter commercializzare almeno una parte della produzione in cassette per l’ortofrutta.



Successivamente, seguendo l’ordine del giorno, l’assemblea ha approvato il bilancio 2021 che ha chiuso con un piccolo attivo a fronte di un’intensa campagna promozionale anche grazie agli sponsor istituzionali Camera di Commercio, Regione Piemonte e Comune di Cervere ed al Credito Cooperativo di Cherasco; ha approvato le quote sociali per l’anno 2022 che restano invariate rispetto agli anni precedenti ed ha approvato il bilancio di previsione 2022.



E’ stata inoltre accolta l’adesione al Consorzio di due nuovi soci produttori: BONARDI Giacomino di Cervere e RINERO Stefano di Roreto di Cherasco che sono così autorizzati a commercializzare il loro prodotto con il marchi del Consorzio.

“E’ stato interessante partecipare - riferisce la consigliera provinciale Simona Giaccardi - I consorzi di tutela sono realtà importanti della nostra Provincia la cui attività di valorizzazione è fondamentale per la sopravvivenza delle tipicità locali, con le loro problematiche di cui ci si può rendere conto solamente se si partecipa alle riunioni e si vivono i problemi.”