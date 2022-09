A Rifreddo tornano le "Notti delle streghe" e raddoppiano

Dopo due anni di assenza la “voglia” di Notti delle streghe ha fatto sì che gli organizzatori abbiamo pensato ad una rivoluzione della formula dell’evento. Il programma sarà infatti allargato a tutto il week-end tra il 21 ed il 23 ottobre e l’evento più inquietante dell’anno: Terrore nel borgo verrà proposto per la prima volta su due sere consecutive venerdì 21 e sabato 22 ottobre.

Questa non è però l’unica novità. Infatti oltre alle ormai classiche manifestazioni grande spazio verrà dato agli eventi musicali con i “party” delle streghe che occuperanno le nottate dopo Terrore nel borgo ed al potenziamento del mercatino della magia e dell’occulto.

“Più che di una ventata di novità - ci spiega il primo cittadino di Rifreddo Cesare Cavallo inventore e tutt’ora organizzatore dell’evento - si tratta di un ritorno alle origini e se vogliamo di una rinascita dopo un periodo buio. Quest’anno abbiamo deciso di fare un’edizione in cui chiunque possa venire a Rifreddo e fruire delle nostre Notti delle streghe, infatti, non ci sarà né un biglietto di ingresso né il solito sistema che garantiva le partenze scaglionate ogni 15 minuti. In altri termini un Terrore nel borgo “open” creato appositamente per festeggiare il ritorno delle streghe”.

Come sempre top secret il tema dell’edizione e per ora anche gli altri dettagli organizzativi unica notizia certa un secondo round di casting e ricerca dei volontari che si terrà mercoledì 21 settembre non granché ma si sa da queste parti il mistero è di casa.