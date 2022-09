Tutto pronto, a Villanova Mondovì, per il lungo weekend dell’Addolorata

Una partecipata camminata solidale nel centro storico ha inaugurato, domenica 11 settembre scorso a Villanova Mondovì, i lunghi festeggiamenti dell’Addolorata, tornati quest’anno in grande stile dopo le difficoltà delle ultime edizioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19.



Dapprima una ricca anticipazione affidata al teatro e alla musica con lo spettacolo “Il partigiano over the raimbow” a cura di CanzoneTeatro (mercoledì 14 ore 21.00 al teatro Garelli) e i concerti di Swing And Soda Band (giovedì 15 ore 21.00 piazza San Lorenzo) e SENZAALI-B Vasco Rossi Tribute Band (venerdì 16 ore 22 piazza San Lorenzo), quindi spazio al lungo weekend di appuntamenti sportivi, laboratoriali ed espositivi.

Dalla mostra “Il Legno Astratto. Sculture in legno di Marco Angelo Bressano” ai tornei di pallavolo (“Memorial Vincenzo Tomatis”) e basket (“Comune di Villanova Mondovì”); dai tradizionali luna park e street food alla fiera mercatale e alla rassegna zootecnica; da “Era Ora. Benvenuti diciottenni” all’incontro “Personaggi Vincenti”; dal “Pic nic sunset garden e dj set” a cura di No Comment Eventi ai laboratori del lunedì con Lo Scarabocchio e la Scuola di danza Gravity; dai tornei di pallapugno (pulcini e Serie A) alla proiezione dei cortometraggi “Il mito del Quadrifoglio” e “Tayo”, senza dimenticare l’affascinante processione mariana aux flambeaux e le premiazioni della rassegna zootecnica, degli sportiviv illanovesi e del concorso “Disegna la tua gualdrappa”.

Un amalgama di iniziative che trasformerà la Festa dell’Addolorata in un momento di condivisione e di partecipazione intergenerazionale, come sottolineato dal sindaco di Villanova Mondovì, Michelangelo Turco, e dal vicesindaco e assessore alle Manifestazioni, Michele Pianetta: "Una grande soddisfazione poter finalmente tornare alla normalità e riuscire a farlo con una delle manifestazioni più sentite dalla cittadinanza villanovese. Da un lato la dimensione spirituale, dall’altro quella ludica, zootecnica e mercatale. Speriamo che l’eterogeneità del programma predisposto possa soddisfare le aspettative di tutti, rafforzando il sentimento comunitario e favorendo una convivialità diffusa".

Tra gli appuntamenti più attesi, la consegna del tricolore ai neo-diciottenni a cui farà seguito l’incontro “Personaggi vincenti” con Federico Borgna, Riccardo Mercenati e Claudia Vignolo intervistati dal giornalista de “Il Fatto Quotidiano” Alex Corlazzoli. Un momento pensato per i giovani, affinché prendano coscienza di modelli di vita e di lavoro credibili e autorevoli.