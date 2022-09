Viadotto Soleri chiuso, attorno alle 6.30 di questa mattina 27 settembre, in entrambe le direzioni, per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, chiamati per una motocicletta in fiamme.

Non si conoscono ulteriori dettagli. Il ponte è stato chiuso per un quarto d'ora circa, giusto il tempo di domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.