Volley A2/F: per la Lpm Bam Mondovì ultima gara casalinga dell’anno; Al PalaManera (ore 17) arrivano le lombarde dell’Offanengo

Ultima gara casalinga dell’anno e ultimo impegno del girone di andata di regular season. La Lpm Bam Mondovì, questo pomeriggio alle ore 17, ospiterà al PalaManera la Chromavis Eco Db Offanengo dell’ex pumina Francesca Trevisan.

Un impegno che sulla carta si presenta alla portata di un Puma reduce dalla convincente vittoria conquistata sul campo dell’altra formazione cremasca, l’Esperia Cremona (0-3). Le ragazze di Solforati hanno tutte le intenzioni di chiudere gli appuntamenti casalinghi di questo 2022 con un’altra vittoria, non solo per la classifica generale, ma anche in ottica Coppa Italia.

Dai risultati di questa sera, infatti, scaturirà anche la griglia ufficiale della nuova edizione del Trofeo iridato, che vedrà l’epilogo nella finale del prossimo 29 gennaio a Bologna. Per le Pumine, già certe di prendere parte alla competizione, c’è ancora una flebile speranza di evitare la disputa degli ottavi di finale e di qualificarsi direttamente alle semifinali, ma quest’ultima ipotesi passa dalla vittoria odierna della Lpm e dai contemporanei passi falsi di Trentino e Futura Busto Arsizio.

Passi falsi che al momento appaiono alquanto improbabili. Prima di tutto, però, le Pumine devono pensare a superare l’ostacolo odierno, costituito dall’Offanengo. Le cremasche di Giorgio Bolzoni occupano attualmente il penultimo posto in classifica del girone A con 9 punti all’attivo, dieci in meno della Lpm. La squadra lombarda, tuttavia, non varcherà le porte del PalaManera con l’intento di assumere le vesti di vittima sacrificale.

D’altronde l’Offanengo anche fuori casa ha saputo creare più di un grattacapo a diverse formazioni: oltre ad aver strappato un set alla capolista Brescia, la Chromavis ha vinto per 3-0 in casa dell’Albese Como, proprio li dove recentemente crollate Brescia e Trentino. Insomma, si tratta di un avversario da non sottovalutare e che dispone di giocatrici che si stanno comportando molto bene in questo campionato, su tutte l’opposto Martina Martinelli e senza dimenticare l’ex pumina Francesca Trevisan.

In casa Puma sembra quasi scontata la presenza in campo della regista Ana Tiemi Takagui, mentre la schiacciatrice Alessia Populini potrebbe tornare ad essere impiegata da coach Solforati, seppur solo parzialmente. Il match sarà diretto da Marco Pernpruner di Trento e Fabio Bassan di Milano. Il match sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.