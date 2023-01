Volley femminile A1, nella prima del 2023 Cuneo riceve una Vallefoglia rafforzata

Il 2023 della Cuneo Granda S.Bernardo inizia dalla sfida casalinga di domenica 8 con la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (ore 19:30, diretta Sky Sport Arena e Volleyball World TV). Nella gara valida per la prima giornata del girone di ritorno si affronteranno due formazioni a pari punti in classifica (15) e molto diverse da quelle del debutto in campionato dello scorso 23 ottobre a Urbino, quando ad avere la meglio furono le padrone di casa, capaci di recuperare uno svantaggio di due set e vincere al tie-break. La formazione di coach Zanini vuole ripartire dalla splendida vittoria nel derby di Santo Stefano con Novara per superare una diretta concorrente per la qualificazione ai play-off e consolidare le proprie sicurezze in vista delle tre trasferte consecutive del mese di gennaio (Chieri e Casalmaggiore in campionato, Conegliano in Coppa Italia martedì 24 alle ore 20:30).

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO Dopo quattro giorni di riposo a cavallo tra fine 2022 e inizio 2023 la Cuneo Granda S.Bernardo ha ripreso gli allenamenti lunedì 2 gennaio. Il successo al tie-break su Novara del 26 dicembre, oltre all'ottavo posto in classifica con conseguente qualificazione ai quarti di Coppa Italia, ha portato una sferzata di entusiasmo e ribadito che la formazione cuneese può giocarsela con qualsiasi avversaria. Il primo mese del 2023 sarà un ottimo banco di prova delle ambizioni delle gatte: prima la sfida casalinga contro una Vallefoglia rinforzata dagli innesti di Drews, Furlan e Lázaro Castellanos, poi i tre confronti in trasferta con squadre meglio piazzate in classifica (Chieri, quinta, e Casalmaggiore, sesta, in campionato, la capolista Conegliano in Coppa Italia).

Si parte dall'insidioso match interno con Vallefoglia, che a Cuneo cercherà il secondo successo stagionale in trasferta dopo quello ottenuto su Pinerolo a Villafranca Piemonte. Nella gara del girone di andata la Cuneo Granda S.Bernardo scese in campo priva di Szakmáry, Hall, Gicquel e Magazza, mentre le marchigiane trovarono nella palleggiatrice Giulia Carraro, passata all'Olympiakos Pireo a fine dicembre, l'MVP di giornata. Domenica in cabina di regia ci sarà quella Micha Hancock che spesso contro Cuneo si è scatenata dai nove metri e che ben conosce la connazionale Andrea Drews, new entry in posto 2. Promette spettacolo il duello a distanza tra le due schiacciatrici russe Sofya Kuznetsova e Tatiana Kosheleva, che nella prima metà di campionato spesso sono state l'ago della bilancia delle rispettive squadre.

AGNESE CECCONELLO, CENTRALE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Vallefoglia era già una buona squadra e con i nuovi innesti si è ulteriormente rafforzata. Sarà una partita tosta; siamo pronte a lottare e a cercare di imporre il nostro gioco sulla scia della vittoria nel derby con Novara. A Santo Stefano il nostro pubblico è stato, come e più delle precedenti partite, il settimo giocatore: sarebbe bello avere un palazzetto così anche in questa prima partita del 2023. Sono abbastanza soddisfatta del mio girone di andata, ma anche consapevole di potermi esprimere a un livello più alto e fiduciosa di riuscirci nella seconda metà di campionato».

LE AVVERSARIE Fuori Carraro, Lutz e Martinelli, dentro Lázaro Castellanos, Drews e Furlan: è una Vallefoglia decisamente rinnovata quella che scenderà in campo a Cuneo domenica 8. Gli innesti dell'oro olimpico di Tokyo 2020 Andrea Drews in posto 2 e della fresca campionessa del mondo per club Eleonora Furlan al centro testimoniano la volontà della società marchigiana di conquistare il miglior piazzamento possibile nella griglia play-off. Vallefoglia, che ha chiuso il girone di andata a quota 15 punti come Cuneo e Busto, nell'ultimo scorcio del 2022 ha battuto in tre set Macerata e Perugia e non ha raccolto punti nella difficile trasferta di Novara. Ora la formazione allenata da coach Mafrici, che ha nella capitana Kosheleva il suo faro e nella palleggiatrice Hancock una giocatrice che nelle passate stagioni ha spesso fatto male alla seconda linea cuneese con i suoi servizi, è chiamata a compiere un salto di qualità per raggiungere gli obiettivi dichiarati.

A CHIERI E CREMONA CON I CRAZY CATS BIANCOROSSI I Crazy Cats biancorossi organizzano le trasferte a Chieri (sabato 14, ore 19:00) e Cremona (domenica 22, ore 17:00). Per informazioni e adesioni è possibile contattare i due referenti, Fabio Bruno (347.9759882) per la trasferta di Chieri e Alessio Estienne (346.2247808) per la trasferta di Cremona.

LE EX Giulia Mancini ha vestito la maglia di Cuneo nella stagione 2018/2019

I PRECEDENTI Cuneo avanti 2-1; nella sfida di andata Vallefoglia, sotto di due set, andò a vincere al tie-break ARBITRI Papadopol e Saltalippi

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZETTO Biglietti disponibili online su www.liveticket.it fino alle ore 14:30 di domenica 8 e in cassa dalle ore 18:00

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta su Sky Sport Arena (canale 204 del bouquet Sky) e diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10