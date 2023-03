A Cherasco terzo appuntamento con la rassegna teatrale 'Fuori dal Guscio'

Domani alle ore 21 presso il teatro Salomone di Cherasco, all'interno della stagione 'Fuori dal Guscio' 2023, organizzata dal Teatro delle Dieci, sarà presentato dalla compagnia 'Storie di Piazza' lo spettacolo 'MA L’AMORE MA L'AMORE NO', canzoni, ballate, struggimenti e poesie di Guido Ceronetti.

Lo spettacolo raccoglie, le suggestioni canore, culturali ed emozionali della prima metà del secolo scorso. Mette in scena una selezione dal vasto repertorio degli scritti di Guido Ceronetti, famoso poeta, aforista, filosofo, giornalista, drammaturgo torinese scomparso nel 2018.

Ne sono interpreti tre donne dall’aspetto polveroso e retrò, teatranti di strada che irrompono sulla scena cariche di bagagli, scatole, ombrelli e cappelli, spingendo un organetto carico anch’esso, come un carretto.

Lolita, reinterpretazione di Lola, l’organo di Barberia tanto caro a Ceronetti, è fulcro dello spettacolo.

Un po’ organetto, un po’ teatrino di marionette, con piccoli colpi di scena offrirà via via alle attrici vari spunti sonori, figurativi e narrativi per rappresentare il mondo surreale, poetico, onirico e grottesco del maestro Ceronetti.

Le attrici della Compagnia 'Storia di Piazza' sono Noemi Garbo, Oriana Minnicino, Luisa Trompetto, per la regia di Manuela Tamietti. Scene, costumi e marionette sono di Laura Rossi.

Ingressi : intero €10,00 ridotto €8,00

Abbonamento € 40 - 5 spettacoli

Online su oooh events € 8,40

Prenotazioni whatsapp 347785149