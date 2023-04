Volley A2/F: tra Ipag Montecchio ed Lpm Bam Mondovì è una sfida senza alternative: chi perde è fuori dalla corsa ai Play-off! Squadre in campo oggi alle 18

La Lpm Bam Mondovì, oggi alle ore 18, scenderà in campo per affrontare in trasferta l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, nella 5^ e penultima giornata della Pool Promozione. Un match che rappresenta un autentico spareggio per continuare a tenere accese le speranze di qualificazione ai Play-off.

La squadra che uscirà sconfitta da questo confronto, infatti, comprometterà in maniera pressoché definitiva la corsa alla terza e ultima fase stagionale. Le Pumine saranno chiamate a una prestazione di alto livello per avere la meglio del Montecchio.

Il team di coach Sinibaldi dispone di un ottimo reparto offensivo, nel quale spiccano l’opposto Giorgia Mazzon e le schiacciatrici Giulia Angelina e Alice Tanase (ex pumina). Le ragazze di Solforati hanno raggiunto il ritiro veneto già nella giornata di ieri. Da ricordare che le due squadre si sono già affrontate il 30 dicembre scorso, in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. In quella occasione la Lpm ottenne la vittoria al tie-break.

Ad arbitrare il match saranno Emilio Sabia (Potenza) e Nicola Traversa (Abano Terme). Come di consueto sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaFerroli di San Bonifacio il fischio d’inizio è fissato per oggi alle ore 18.