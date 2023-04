Un pianoforte per avvicinare le persone alla musica: il dono di Lorenzo Bongiovanni a Villanova

Un pianoforte accessibile a tutti. Questo il dono che il musicista e compositore Lorenzo Bongiovanni ha voluto fare al Comune di Villanova Mondovì.

E' stato consegnato simbolicamente nel pomeriggio di ieri, sabato 15 aprile, nell'area commerciale dell'Annunziata dove è stato posizionato.

Il momento è stato incorniciato dall'esibizione di Lorenzo Bongiovanni (pianoforte) e Nicola Dho (violino) che avevano già incatato il pubblico nella serata di venerdì nell'antica chiesa di Santa Caterina a Villavecchia all'interno della rassegna musicale della Corale Villanovese, con il contributo di Fondazione CRC e la collaborazione del comune (leggi qui).

Non è il primo pianoforte che Bongiovanni dona in zona, in passato un altro, con la collaborazioen con l'associazione monregalese "La Funicolare" era stato - ed è tutt'ora posizionato - sotto i portici soprani di piazza Maggiore, nel rione alto della Città, a disposizione di chiunque voglia suonarlo.

[Lorenzo Bongiovanni]

"L'idea - ha spiegato l'artista in occasione del concerto a Santa Caterina - è quella di regalare alle persone la possibilità di avvicinarsi alla musica, anche a chi non sa suonare. La musica fa infatti parte di ognuno di noi e se solo ci soffermassimo qualche minuto ad ascoltarci, ci stupiremmo di noi stessi. Spero che questa iniziativa possa avvicinare alla musica soprattutto i bambini. Ora chiunque potrà suonare o ascoltare la musica di questo straordinario strumento musicale".