Cuneo Volley Village, presentato ufficialmente il progetto "Fiöi" per la valorizzazione dei giovani (VIDEO)

Presentato ufficialmente a soci, sponsor, autorità e stampa il progetto del Villaggio dello Sport che Cuneo Volley ha intenzione di costruire nella frazione Spinetta di Cuneo nei prossimi tre anni.

Un parterre d’eccezione ha gremito la sala dello Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo. Presenti il vice presidente della Fondazione Enrico Collidà, la consigliera della e delegata Coni Claudia Martin, oltre ai consiglieri regionali Paolo Bongioanni e Paolo Demarchi, ma anche gran parte della giunta comunale del capoluogo, con la sindaca Patrizia Manassero in testa.

Il progetto, come anticipato da Targatocn a fine marzo, sarà realizzato su un’area di 6000 metri quadri dei quali 2500 metri costruibili e il resto area verde. Uno spazio di 1200 mq in tensostruttura per le palestre, 600 mq per il centro volley mentre altri 600 mq li occuperà il centro medico. Prevista una palestra con due campi regolamentari per il settore giovanile, un’altra con 300 posti a sedere ed una palestra pesi aperta al pubblico, oltre ovviamente agli spogliatoi. Nel Village troveranno spazio anche gli uffici della sede sociale, un centro cura della persona con crioterapia, massaggi e ed il punto ristoro “Anduma Cafè”.

Tutto illustrato attraverso un filmato proiettato in sala ed inserito nell’ambizioso programma che Cuneo Volley ha ribattezzato “Fiöi”.

Il supporto delle autorità presenti al progetto illustrato dal presidente Gabriele Costamagna è stato unanime.

Il Comune, per bocca dell’assessore Fantino, “s’impegnerà per velocizzare al massimo gli aspetti burocratici per poter procedere con la realizzazione del progetto”, mentre per la Regione Piemonte Bongioanni ha detto che “farà bene al sociale, ma anche allo sport”. Il consigliere ha fatto locare delle risorse sul bilancio regionale per il progetto Academy: “Mi auguro che Cuneo Volley possa beneficiarne - ha ribadito -. È un bando, ma da cuneese mi auguro arrivino qui”.

Coinvolto il ministero: Costamagna nei prossimi giorni incontrerà per la seconda volta l’onorevole Daniela Santanché: “Per fare un ulteriore passo in avanti”, ha chiuso Paolo Bongioanni.

Nel video a seguire il progetto “Fiöi” nelle parole del presidente di Cuneo Volley Gabriele Costamagna, poi le opinioni dell’assessore allo Sport Valter Fantino, del consigliere Regionale Paolo Bongioanni e della consigliera della Fondazione CRC, Claudia Martin.