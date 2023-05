Delegazione cuneese al Joint Research Centre a Ispra

Obiettivo della visita, organizzata dal centro Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest e condivisa con i centri Europe Direct di Torino e Vercelli, è conoscere il ruolo e i compiti di questi cinque Centri di ricerca scientifica della Commissione europea e in particolare di quello di Ispra, dove lavorano circa 2000 persone nelle 40 grandi infrastrutture scientifiche collocate su una superficie di quasi 200 ettari. Il compito dei JRC è quello di supportare le politiche dell'UE con elementi di evidenza scientifica, raccolti in maniera indipendente.

L’iniziativa di questo viaggio, nasce dall’inaugurazione nel maggio 2023 dell’Europa Science Experience, un centro visitatori che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della ricerca e alle attività svolte dal JRC. Con installazioni interattive, di Virtual Reality e in un dialogo virtuale con gli scienziati, i gruppi di scolaresche potranno vivere un’esperienza immersiva per sentire più vicine le politiche dell’UE in tema di ricerca e innovazione. La visita sarà quindi per gli insegnanti partecipanti uno spunto per conoscere questa nuova opportunità e farsi portavoce delle attività della Commissione europea all’interno dei loro istituti scolastici.

Il programma della visita prevede una presentazione delle attività del centro di Ispra e delle sue ricadute a beneficio del territorio nazionale e la visita a tre delle infrastrutture scientifiche.

Al viaggio parteciperanno 15 insegnanti di vari Istituti di Istruzione Superiore di Cuneo e provincia (ITIS del Pozzo Cuneo; Liceo Vasco Beccaria Govone Mondovì; IIS Luigi Einaudi di Alba; AFP di Dronero; Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì; Istituto Tecnico Commerciale F.A.Bonelli di Cuneo; IIS Soleri Bertoni di Saluzzo; cpia2 Alba Mondovì; Liceo Classico e Scientifico S. Pellico - G. Peano di Cuneo; Istituto di Istruzione Superiore S. Grandis di Cuneo; IIS Vallauri di Fossano), insieme ad alcuni funzionari comunali, gli Assessori Valter Fantino, Andrea Girard e Alessandro Spedale, due rappresentanti dell’associazione culturale APICE (Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa).

Per ulteriori informazioni

- sul Joint Research Centre di Ispra: EU Science Hub homepage (europa.eu)

- sulle attività dell’ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest: 0171/444.352: europedirect@comune.cuneo.it