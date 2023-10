Cresce l'interesse del mercato per la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe

La Nocciola Piemonte IGP delle Langhe è stata finalmente inserita tra le varietà rilevate dalla Commissione Prezzi dedicata della Camera di Commercio di Cuneo che, nella seduta del 2 ottobre, ne ha rilevato il valore più alto, a conferma del riconoscimento della qualità superiore di questo pregiato frutto delle nostre colline.



Mauro Gola – Presidente della Camera di commercio di Cuneo:

“L’inserimento della Nocciola Piemonte IGP delle Langhe tra le varietà rilevate dalla nostra Commissione Prezzi rientra nella traiettoria da sempre seguita dall’Ente camerale. Accompagnare i nostri produttori verso una varietà che a ragione è riconosciuta come il Top di gamma, affiancare gli enti e gli organismi che ne promuovono l‘unicità è la linea che negli anni ci ha consentito di far apprezzare sui mercati del mondo i “cru” del vino e che oggi, con la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, perseguiamo con determinazione, persuasi che questo importante risultato rappresenti un punto di partenza verso traguardi sempre più ambiziosi per tutto il territorio delle Langhe”.



Il percorso di promozione di questo prodotto, con l’obiettivo di aumentarne il valore percepito, nell’interesse dell’economia del territorio, è lungo e non facile. Scardinare le dinamiche dei prezzi delle grandi aziende che commercializzano importanti volumi e distinguersi in un panorama di offerta mondiale, è difficilissimo.



Elisabetta Grasso – Vice Presidente dell’Ente Fiera della Nocciola:

“L’Ente Fiera della Nocciola e Prodotti Tipici dell’Alta Langa continua con convinzione a investire tutte le risorse a disposizione, anche se limitate, nell’organizzazione di iniziative e attività di valorizzazione della Nocciola Piemonte IGP delle Langhe rivolte a gelaterie, pasticcerie, cioccolaterie e ristoranti di prestigio, realtà di nicchia che ne sanno apprezzare le caratteristiche di aromi e gusto intenso e persistente, le decise note floreali e fruttate e i profumi speziati che, uniti all’aspetto della maggior conservabilità, la rendono ingrediente ideale per la preparazione di dolci e piatti di eccellenza. In queste settimane abbiamo avviato un’importante campagna che prevede la promozione della nostra Nocciola su canali pubblicitari web e social indirizzata a pasticceri, gelatai e professionisti della ristorazione in Svizzera, Belgio e Svezia e stiamo raccogliendo entusiasmanti positivi riscontri”.





Flavio Borgna – Presidente dell’Ente Fiera della Nocciola:

“Il Salotto dei Gusti e dei Profumi, nel contesto della 93ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, in programma in Piazza Risorgimento, ad Alba, dal 27 ottobre al 1° novembre, sarà un’ulteriore occasione per presentare la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe a un pubblico di alto livello proveniente da tutto il mondo. Grazie alla collaborazione con l’Ente Fiera del Tartufo, l’Unione Montana Alta Langa, il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, l’Associazione Commercianti Albesi e il supporto della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, verrà allestito un suggestivo ed elegante spazio espositivo che ricreerà l’atmosfera di una raffinata pasticceria, dove la Nocciola sarà protagonista, con l’esaltazione delle sue straordinarie qualità organolettiche che la rendono unica al mondo. Intrattenimenti a suon di musica tradizionale, degustazioni guidate, rievocazioni e narrazioni animeranno il Salotto e permetteranno agli ospiti di scoprire i sapori e la convivialità delle magiche e autentiche colline dell’Alta Langa.

L’evento sarà anche l’occasione per ribadire quanto sia fondamentale continuare a insistere sulla denominazione di origine “Langhe”, conquistata negli anni scorsi con una battaglia condivisa da tutto il territorio che ci ha fatto vincere un ricorso al Tar contro il Ministero, per riuscire ad ottenere, anche attraverso accordi pluriennali, un prezzo remunerativo per i nostri produttori di collina, in questo mercato internazionale che sta diventando sempre più difficile da affrontare.

Per questi motivi, ringraziamo la CCIAA che ha accettato la nostra richiesta di inserire, tra le rilevazioni della Commissione, anche La Nocciola Piemonte IGP delle Langhe”, per valorizzarne l’identità e rafforzare la sua presenza e importanza sul mercato”.