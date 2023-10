Volley A1F, su il sipario al palazzetto: Cuneo, provaci e divertiti con Conegliano! (VIDEO)

Provarci, perché no? Cuneo si appresta a vivere quella che sugli spalti del palazzetto sarà sicuramente una grande festa sportiva: le Gatte di coach Massimo Bellano non potevano affrontare avversario più attrattivo per il loro esordio di fronte al pubblico amico nel campionato 2023/2024.

Domani, sabato 14 ottobre, alle 18,30 arrivano le campionesse d’Italia della Imoco Conegliano, che insieme con Milano, Scandicci e Novara forma il quartetto di squadre aspiranti al titolo tricolore per la stagione appena cominciata.

Signorile e compagne, dopo i preziosissimi due punti strappati in quel di Villafranca Piemonte contro Pinerolo nella gara d’esordio, con le Pantere dovranno solo divertirsi e mettere in campo grinta e spensieratezza: le avversarie sono tecnicamente più forti, non ci piove, ma ad inizio campionato le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Ecco le impressioni del capitano di Cuneo ai nostri microfoni a 24 ore dall'attesissima partita: