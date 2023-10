Racconigi, la dottoressa D'Alesio rassegna le dimissioni da medico di base

La dottoressa Antonella D’Alesio ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 1 novembre prossimo (ultimo giorno lavorativo il 31 ottobre)

quale Medico di Assistenza Primaria per l’ambito territoriale di Racconigi.

Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta del medico potranno procedere online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte tramite il

sitohttps://pua.salutepiemonte.it/puaoppure recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso gli sportelli distrettuali:

Racconigi: via Ospedale 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

tel.01728217704; Fossano: via Ospedale 23 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 tel.0172-699246;

Savigliano: presso il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 (tel. 0172-719155/ 0172-719481/ 0172-719482).