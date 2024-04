Atletica: Cuneo si prepara a festeggiare gli 80 anni di Franco Arese

Sabato 13 aprile Cuneo festeggerà gli 80 anni di Franco Arese. Il campione europeo dei 1500 metri a Helsinki nel 1971, nacque proprio il 13 aprile 1944 a Centallo, comune di circa 7000 abitanti che da Cuneo dista 14km.

Nella sua carriera agonistica ha vestito la maglia dei club piemontesi FIAT e Atletica Balangero.

Il programma della giornata prevede al mattino una cerimonia ufficiale nella Sala Consigliare del Comune di Cuneo, alla presenza della Sindaca Patrizia Manassero e dell’Assessore allo Sport Valter Fantino.

Alla cerimonia saranno presenti altri campioni della storia dell’atletica. In primis alcuni protagonisti della storia del mezzofondo come il Presidente FIDAL Stefano Mei, nel cui palmares figurano il titolo di campione europeo a Stoccarda 1986 sui 10.000m, e quello di campione mondiale universitario sui 5000m nel 1989, oltre che l’argento sui 5000m sempre a Stoccarda; Venanzio Ortis (nel 1978 ai Campionati Europei di Praga conquistò l’oro e il titolo continentale sui 5.000 metri e l’argento sui 10.000 metri); la cuneese Rita Marchisio, maratoneta con un primato di 2h29:36 e con, nel palmares, 22 maglie azzurre (18 ufficiali) e 20 maratone disputate in carriera.

Ci sarà poi uno degli azzurri del mezzofondo di oggi, Pietro Arese, che con Franco, come più volte ribadito nelle interviste, non ha rapporti di parentela, ma che è a lui accomunato dall’origine piemontese e dalla specialità dei 1500 metri che l’ha visto arrivare quarto agli Europei di Monaco del 2022 e semifinalista ai Mondiali Budapest dello scorso anno.

Non mancheranno anche i campioni olimpici dell’atletica piemontese, Maurizio Damilano (oro nella 20km di marcia a Mosca 1980), Elisa Rigaudo (medaglia di bronzo sui 20km di marcia a Pechino 2008), Livio Berruti (oro dei 200 metri a Roma 1960).

Ci sarà anche la sciatrice Stefania Belmondo, cuneese di Vinadio, che nello sci di fondo vanta due titoli olimpici (Albertville 1992 e Salt Lake City 2002) e 4 titoli mondiali (Falun 1993, e Ramsau am Dachstein nel 1999).

A presentare la cerimonia due volti e voci note del giornalismo italiano e di SKY: Nicola Roggero e Francesco Pierantozzi.

Interverrà anche la Presidente di FIDAL Piemonte Clelia Zola, in rappresentanza di tutta l’atletica regionale che festeggerà il suo campione nel pomeriggio al campo Walter Merlo di Cuneo in occasione della 2° edizione del Miglio, con gare giovanili di contorno, organizzato dall’ASD Dragonero; in questa cornice, Franco Arese sarà festeggiato dai tecnici e dagli atleti, dal mondo dello sport che da sempre è la sua vita.