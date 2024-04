L’equipaggio Basso-Granai vince il Rally Regione Piemonte: "Non ci aspettavamo questa vittoria" [FOTO E VIDEO]

È l’equipaggio di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai a conquistare il Rally Regione Piemonte 2024, sulla Toyota Yaris Gr del Team Toyota Gazoo Italia.



Secondo posto Lefebvre-Hamard, sul terzo gradino del podio Simone Campedelli-Canton: 391km di percorso che ha visto darsi battaglia anche i campioni di zona e che è stata elogiata da Andreas Mikkelsen che ha percorso le speciali di Alba a bordo della vettura di Hyundai Motorsport, dopo aver partecipato al Rally di Montecarlo ed in preparazione al prossimo appuntamento del WRC in Croazia.



Dopo aver raggiunto il palco in piazza San Paolo è stato ricordato Craig Breen campione irlandese che ha perso tragicamente la vita lo scorso anno mentre si stava preparando per il campionato.

“Ottimo lavoro di squadra, una delle gare più difficili, non ci aspettavamo questa vittoria. Una gara combattutissima, fino all’ultima prova” - il commento di Giandomenico Basso.

"È stato un week end incredibile non ci aspettavamo questa vittoria, grazie a T Racing Toyota, al nostro team e agli organizzatori della gara” ha detto il copilota Lorenzo Granai.

La videointervista