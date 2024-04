L’orma sonora di Cuneo nell’atlante digitale di Loquis: la città raccontata da Cinzia Dutto

Il 16 aprile l’Italia parlerà con 100 voci. Cento storie, cento racconti. Un grande sit-in della pura oralità per celebrare la Giornata Internazionale della Voce, narrando la grande bellezza nascosta del nostro Paese. Un viaggio nelle città e nei territori, alla scoperta di storie, curiosità, tradizioni e del nostro diffuso e straordinario patrimonio culturale, artistico, umano.



Tra le 107 città selezionate da Loquis, l'atlante sonoro globale, c’è anche Cuneo, raccontata da Cinzia Dutto.

«Ho una passione per le storie più incredibili, di persone comuni che hanno scelto di cambiare la propria vita scegliendo l’ambiente montano per ricominciare. Mi definisco una “cacciatrice di storie” presenti, passate e di sogni futuri. Ho scelto di raccontare il popolo delle montagne della terra dove vivo, ovvero il Piemonte». Così Cinzia racconta Cuneo e la sua provincia, nutrendone l’identità corale su Loquis, la piattaforma digitale che riunisce le storie raccontate da chi abita o attraversa un territorio e ne lascia orma sonora alla comunità degli altri viaggiatori.

In occasione della giornata internazionale della voce, l’app di travel podcast ideata da Bruno Pellegrini e fondata con Fabrizio Cialdea inaugura il canale “100 voci per 100 luoghi”: 100 nuovi podcast, uno per ogni capoluogo di provincia italiana, pubblicati in contemporanea per tracciare una nuova mappa di storie, tradizioni e curiosità. Ogni contributo è curato dai professionisti e professioniste della voce che fanno parte della Loquis Factory, un network appassionato e creativo per il podcasting autoriale di viaggio che espande i numerosi contenuti già offerti spontaneamente dagli utenti. Tra i vari contributi, l’atlante di luoghi parlanti ospita una sezione dedicata a Cuneo con affondi curati da Cinzia Dutto.

Blogger e scrittrice, Cinzia dipinge con le sue parole «Cuneo, la bella Cuneo, la città da visitare senza ombrello grazie ai suoi otto chilometri di portici. Molti definiscono i piemontesi come quelli che amano restare fermi. In realtà, siamo un popolo creativo, innovativo, che ha saputo stare al passo con i tempi. Cuneo e i suoi cambiamenti ne sono una reale dimostrazione. Da anni ormai racconto le valli alpine cuneesi e i suoi meravigliosi abitanti e posso dire di aver scoperto un mondo di anime incredibili, capaci di reinventare le loro attività e di riabilitare un territorio ostile: la montagna».

Così Cinzia ci accompagna per mano in un mix che fonde storia, architettura, paesaggio, andando oltre l’idea del viaggio come bene di consumo e il format della recensione geolocalizzata, per un incontro vero con l’identità territoriale e la sua comunità.

Per questo, all’insegna di un nuovo umanesimo digitale, Loquis invita tutti gli amanti dell’immenso patrimonio che precede e accompagna quello visibile, nelle storie di chi ha edificato parte dell’immaginario legato a un particolare luogo, a offrire la propria versione. Questo atlante sonoro ha infatti pagine infinite ancora da scrivere. Un’opportunità aperta a tutti i podcaster su Loquis per contribuire ad arricchire il racconto delle storie del mondo, per essere parte attiva di questa esperienza unica, contribuendo con il racconto dei propri luoghi a ispirare chi viaggia a riscoprire la bellezza del reale con occhi nuovi.