Regionali: primo incontro nel Cuneese con Gianna Pentenero, candidata per il Pd alla presidenza del Piemonte [VIDEO E FOTO]

Nel Cuneese parte da Savigliano la campagna elettorale di Gianna Pentenero per la sua corsa alla presidenza regionale con il Partito Democratico. Primo incontro in provincia Granda per presentare il programma, su cui si impegnerà insieme ai cinque candidati e candidate cuneesi al Consiglio regionale.

Occasione in cui quattro dei cinque candidati presenti, Maurizio Marello per inderogabili impegni familiari era assente, hanno rinnovato la stima per Pentenero.

A moderare la serata il candidato al Consiglio regionale per il Pd Mauro Calderoni, il quale ha passato la parola alle colleghe candidate Daniela Blengio, Franca Giordano e Ivana Borsotto, prima dell'intervento della candidata alla presidenza della Regione Piemonte.

Guarda le videointerviste:

I temi del programma



Il primo tema del programma è la sanità sia nei servizi che nelle strutture per "dare un'altra organizzazione e rimediare all'attuale confusione – spiega Pentenero -”, ammettendo anche gli effetti derivati dal periodo pandemico, come nel caso delle liste d'attesa e su cui Pentenero propone l'adozione del modello Bonaccini in Emilia Romagna, come efficace e replicabile sul Piemonte.



Si è poi passati al sociale, alle difficoltà per l'assistenza degli anziani e disabili, su cui Pentenero ha ricordato: "Siamo la regione più anziana e di conseguenza dobbiamo attrezzarci". Si è dunque arrivati ai giovani e lavoro, all'importanza di renderli protagonisti per trattenerli sui loro territori, evitandone la fuga. Un pensiero poi ai cittadini delle aree interne e ai servizi a loro utili, alle scuole e al dimensionamento scolastico. “Se non garantite a tutti e ovunque – dichiara la candidata presidente del Piemonte - significa indurre allo spopolamento di determinati territori ed anche venir meno alla loro cura”.

Il dibattito si è spostato sull'annoso tema trasporti e infrastrutture, per concludere con l'attenzione all'ambiente.



Molti gli interventi e le riflessioni durante la serata, di cui due i principali espressi da Pentenero: "Voler fare il presidente è difficile? Sì, ma io credo di potercela fare. Bisogna cercare di invertire una narrazione e la narrazione siamo noi a farla. Molti giovani non vanno a votare e bisogna dissuaderli, far loro credere nei nostri progetti, cercando di incidere su questo. Non siamo tutti uguali".