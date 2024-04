KODOKAN Cuneo al Trofeo Italia

Sabato 13 aprile si è svolto a Ponzano Veneto (Tv) il Trofeo Italia Esordienti B, richiamando atleti da tutta Italia per una giornata di intense competizioni e punti preziosi per la ranking list nazionale. Tra i protagonisti, anche due portacolori del Kodokan Cuneo: Francesco Giammario e Achille Bonito.

Francesco Giammario si è distinto nella categoria 55 kg, caratterizzata da un elevato numero di partecipanti (65 judoka). Con grinta e tecnica, ha conquistato la vittoria in tre combattimenti, cedendo solo in due occasioni. La sua prestazione, impreziosita da una buona impostazione delle prese e dall’abilità di mettere in difficoltà gli avversari, gli ha permesso di conquistare un ottimo nono posto.

Achille Bonito, invece, ha affrontato la sfida nella categoria 46 kg, dove ha incontrato avversari di altissimo livello (54 atleti). Al suo primo incontro ha ceduto al judoka che poi si laureerà campione della categoria. Ripescato, ha dato il suo massimo di giornata anche nel secondo combattimento, ma non è riuscito a superare l’ostacolo, classificandosi diciannovesimo.

Nonostante il risultato finale, entrambi i judoka del Kodokan Cuneo hanno dimostrato grande carattere e impegno, confrontandosi con i migliori atleti d’Italia. Un’esperienza preziosa che ha permesso loro di testare il proprio livello e di individuare gli aspetti su cui lavorare in palestra per migliorare ulteriormente. L’obiettivo è infatti quello di continuare a crescere e di non trovarsi più in difficoltà nelle situazioni di criticità del combattimento.