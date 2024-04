Calcio femminile Serie B: c'è l'ostacolo Bologna sulla strada della Freedom FC Women

Dopo la beffarda sconfitta con l'Arezzo, una Freedom FC Women affamata di punti salvezza torna al “Fratelli Paschiero”: le biancoblu ospiteranno infatti il Bologna nel match valevole per la venticinquesima giornata di Serie B Femminile.

Una sfida senza dubbio importante per la compagine guidata da mister Michele Ardito in una corsa per mantenere la categoria sempre più serrata ed arrivata al suo momento culmine: le cuneesi devono difendere e, se possibile, aumentare il distacco sulla terzultima, attualmente il Pavia Academy, in questo momento di sole tre lunghezze e, perciò, lo snodo contro le emiliane può rivelarsi fondamentale prima degli ultimi metri del rettilineo finale.

L'AVVERSARIO – Il Bologna del tecnico Simone Bragantini è alla ricerca di una scossa dopo le sconfitte, recenti, contro Pavia Academy (2-0) e Parma (1-3): le rossoblu hanno finora totalizzato 29 punti in campionato, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 13 sconfitte, trovandosi così al 9° posto in classifica. Fra le fila bolognesi spicca la presenza dell'ex Romina Pinna (attaccante), la quale ha vestito la maglia proprio della Freedom FC nella prima parte di questa stagione, ma anche di Martina Gelmetti, già in doppia cifra di gol segnati, mentre non sarà della partita Zala Kustrin: l'esterno sloveno è infatti ai box per un problema all'anca. All'andata finì con il punteggio di 3-2 per il Bologna, grazie alle reti di Colombo, Kustrin ed Arcamone, mentre alle biancoblu non bastarono i centri di Cocco e Bruni. Freedom FC Women si disputerà domenica 21 aprile: fischio d'inizio alle 14, dirigerà l'incontro l'arbitro Piernicola Giorgino della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti Federico Monardo di Bergamo e Luigi Fabrizio D'Orto di Busto Arsizio. L'ingresso allo Stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo è libero e gratuito.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA VENTICINQUESIMA GIORNATA (Domenica 21 aprile ore 15)

Lazio-Tavagnacco (ore 12)

Ternana-Genoa (ore 12.30)

Freedom FC Women-Bologna (ore 14)

Parma-Ravenna Women (ore 14)

Cesena-H&D Chievo

Pavia Academy-San Marino Academy

Verona-RES Women

Arezzo-Brescia (ore 15.30)

CLASSIFICA Lazio 65, Ternana 60, Cesena 58, Parma 58, Verona 42, Chievo 42, Genoa 38, Brescia 30, Bologna 29, Arezzo 27, Res Women 24, Freedom FC Women 23, San Marino Academy 21, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 3