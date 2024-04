Ciclismo: impegno agonistico in terra veneta per il Racconigi Cycling Team

Nuovo appuntamento sulle strade venete per il Racconigi Cycling Team, che nel primo pomeriggio di giovedì 25 aprile affronterà la quarta edizione del “G.P. Busato Legnami”, manifestazione voluta dal Criterium Veneto A.S.D. sulle strade di Cappella di Scorzè, in provincia di Venezia.

82,5 i chilometri totali che le atlete in gara dovranno affrontare, spalmati lungo le strade completamente pianeggianti di un circuito cittadino, lungo 5500 metri, da ripetere per 15 volte. Il ritrovo è fissato alle ore 13:30 in via Dante 2/C a Cappella di Scorzè (VE), mentre la competizione scatterà ufficialmente alle ore 15:30.

La formazione presieduta da Silvio Traversa e diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo potrà contare sulle prestazioni dell’under al primo anno di categoria Asia Rabbia, quarta classificata al “Trofeo Città di Nonantola”, della junior piacentina Arianna Giordani, reduce dalla quarta piazza colta al “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese di Fontevivo (PR), dalla junior di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, quinta classificata nella gara disputata a Ponte a Egola di San Miniato (PI), e dalle talentuose atlete all’esordio tra le junior: Dalia Buzzi, varesotta residente a Marzio, Sofia Cabri, emiliana di Serramazzoni (MO) e Silvia Ricciardi, piemontese di Airasca (TO).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “G.P. BUSATO LEGNAMI” A CAPPELLA DI SCORZE’ (VE):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce e Silvano Sannazzaro