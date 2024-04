Cuneo in Final Four Regionale Under 19 per difendere il Titolo di Campioni Interterritoriali

Domenica 28 aprile andrà in scena la Final Four Regionale Under 19 maschile e i Fiöi della LabTravel Cuneo allenati dai coach Francesco Revelli e Daniele Tomatis, dopo aver già conquistato il Titolo di Campioni Under 19 Interterritoriali, sono chiamati a difendere il Titolo conquistato lo scorso anno.

Alle ore 10.00 presso il Palaser di Santena (TO), i cuneesi scenderanno in campo contro i coetanei di Acqui Terme, mentre in concomitanza al Palazzetto Le Cupole di Torino si scontreranno le compagini del Volley Parella Torino e della Scuola di Pallavolo Biellese.



Alla Finale 1°-2° posto accederanno le due squadre vincenti nelle semifinali e si affronteranno alle ore 15.30 al Palaser di Santena (TO), mentre le perdenti disputeranno la Finale 3°-4° posto alle ore 15.45 al Palamaddalene di Chieri (TO).

Il Club che a fine giornata sarà incoronato Campione Regionale, sarà chiamato a difendere i colori piemontesi alle Finali Nazionali Under 19 che si terranno dal 14 al 19 maggio a San Giustino (PG) in Umbria e dove nel girone di qualificazione il Piemonte affronterà Abruzzo, Liguria e Molise.

Roster squadra: Iacopo Bettahi, Iacopo Ballari, Stefano Bisotto, Samuele Quintani, Fabio Bonis, Giulio Parrini, Tommaso Chiaramello, Pietro Rainero, Lorenzo Bianco, Filippo Arnaudo, Roberto Girotto, Giovanni Bellanti e Giulio Colasanti.

Allenatore: Francesco Revelli. Aiuto allenatore: Daniele Tomatis e Andrea Marino.