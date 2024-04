Traffico, code e disagi sulla statale 28 e Autostrada dei Fiori

Come da previsioni, il lungo ponte del 25 aprile, è da incubo per chi viaggia in auto.

Nonostante il maltempo, molti hanno deciso di fare un week-end fuori porta. Oggi, domenica 28 aprile, giornata di rientro, è da bollino rosso per i cuneesi che tornano dal mare.

Le lunghe code sull'autostrada dei Fiori, nel tratto compreso fra Alassio e Finale Ligure, hanno spinto tanti automobilista a imboccare la statale 28 del Colle di Nava dove si segnalano forti rallentamenti. Lunghe le file da Bagnasco verso Ceva. Per migliorare la situazione sono intervenuti i carabinieri che hanno diretto il traffico in prossimità del semaforo sul lato ligure.

Nel video si può osservare la coda chilometrica che si è formata dal semaforo dopo il colle di Nava fino in Liguria, dopo Acquetico.

Si segnalano code anche a Nava. Stesso problema fra Ceva e Nucetto, dove lo scorso 1° aprile (leggi qui), si è verificata una frana che ha richiesto l'installazione dell'impianto semaforico e il senso unico alternato.

Code che stanno causando ritardi anche al 1° Rally della Valle Arroscia con gli equipaggi che devono passare da lì per il trasferimento.