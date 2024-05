A Manta la presentazione del libro su Salvatore Morelli, pioniere del femminismo e visionario dell'Europa unita

Domani, giovedì 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa in tale occasione il comune di Manta ha organizzato alle 18,30 in Santa Maria del Monastero la presentazione del libro “Salvatore Morelli, il deputato delle donne” scritto da Maria Grazia Colombari.



Con l’autrice dialogherà il dottor Nicola Gaeta già direttore amministrativo della procura della Repubblica a Cuneo.



In collegamento da remoto ci sarà il professor Ettore Palma pronipote di Salvatore Morelli, il professor Luigi Cesaria, lettore della libera Università popolare di Carovigno e Maria Lippiello per la dedica a Morelli di una via di Napoli.



L’ingresso è libero.



A 200 anni dalla nascita, avvenuta il 1° maggio 1824 a Carovigno in Puglia, Salvatore Morelli è stato un’ intellettuale rivoluzionario e precursore dei tempi che rappresenta un faro nella storia del pensiero italiano



Come deputato Morelli si concentrò sulle disuguaglianze sociali e storico-culturali che affliggevano le donne e si affermò come pioniere del femminismo in Europa.



“Salvatore Morelli, figura emblematica, ma poco conosciuta del riformismo italiano ottocentesco – spiega Maria Grazia Colombari - si distinse per il suo pensiero acuto e lungimirante.



Laureato in giurisprudenza e giornalista, subì dodici anni di carcere duro per le sue idee antiborboniche durante il Risorgimento.



Nel 1867, con un'anticipazione storica di quasi un secolo, presentò la prima proposta di legge per il riconoscimento dei diritti delle donne e l'abolizione della servitù a cui erano sottoposte.



Visionario e cosmopolita, Morelli superava il suo tempo con idee rivoluzionarie. Immaginava un'Europa unita e pacifica, dove le donne, considerate elemento fondamentale per la società, avessero piena partecipazione politica.



Precedendo di quasi cent'anni il Manifesto di Ventotene (scritto da Altiero Spinelli nel 1944 dedicato all’Europa libera e unita n.d.r.), auspicava una collaborazione tra gli Stati europei per il sostegno reciproco, con particolare attenzione ai più deboli.



Tra le proposte di Morelli, ampiamente contestate in Parlamento, ci fu l'istituzione di un'istruzione pubblica gratuita e accessibile a tutti, la riforma del sistema carcerario e la tutela dei lavoratori, vennero osteggiate dai suoi contemporanei. La sua visione innovativa e il suo impegno per i diritti umani lo resero un personaggio scomodo e incompreso.



Solo una delle sue 17 proposte di legge - continua Colombari - fu approvata. Era quella riguardante il diritto delle donne a testimoniare in tribunale, il suo impatto è stato duraturo.



Le sue richieste sono poi state comprese, cento anni dopo, nel Diritto di famiglia del 1975, spaziavano dall'uguaglianza salariale all'istruzione, dal diritto di voto all'abolizione dell'autorizzazione maritale”.



Salvatore Morelli è stato premiato alla memoria come "uomo illuminato" dagli Stati Generali delle Donne che si sono svolti lo scorso anno a Pavia.



La professoressa Maria Grazia Colombari per il suo impegno nella riscoperta e valorizzazione della figura di Salvatore Morelli, sia in Italia che al Parlamento Europeo di Bruxelles, è stata insignita della cittadinanza onoraria di Carovigno, comune pugliese in cui 200 anni fa era nato il ‘deputato delle donne’.



Nonostante le sue idee non vennero accolte all'epoca, Morelli ha lasciato un'eredità inestimabile. Le sue battaglie per l'uguaglianza di genere, l'istruzione e la giustizia sociale hanno anticipato di gran lunga i tempi, ponendo le basi per le conquiste future”.