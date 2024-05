Coppa Italia A2M. Tre domande a... PatchUp, azienda giovane che ama il volley

Oggi e domani al palasport di Cuneo il grande appuntamento con le quattro squadre più rappresentative della stagione.

Sono 4 le società presenti alla due giorni di San Rocco Castagnaretta: Grottazzolina, Brescia, Ravenna e Porto Viro che nei Quarti di finale hanno eliminato rispettivamente Cantù, Siena, Prata di Pordenone e, ahimè Cuneo.

Interessato spettatore è il giovane Federico, che insieme con Carlo e Lorenzo gestisce il negozio PatchUp di Savigliano. Ed è lui che incontriamo il giorno delle prime sfide

Ma PatchUp non è solo su Savigliano, bensì anche a Bra e Saluzzo.

Il palasport di Cuneo torna ad ospitare una manifestazione di rango nella pallavolo maschile. La Coppa Italia di serie A2 rappresenta un avvenimento importante per l’intero territorio e per le imprese, è così?

"Gli avvenimenti sportivi di alto livello, come il campionato di pallavolo in Serie A2, rivestono un'importanza cruciale per il territorio e le sue imprese, fungendo da veri e propri catalizzatori di crescita economica, sociale e culturale. Oltre a promuovere lo sport e uno stile di vita salutare, questi eventi attraggono un numero significativo di visitatori, inclusi tifosi, squadre, staff e media, che contribuiscono in modo sostanziale all'economia locale contribuiscono a rafforzare il senso di comunità e l'identità territoriale. Essi offrono momenti di aggregazione e di festa, alimentando lo spirito di squadra e la passione condivisa per lo sport".

Il volley ha sempre rappresentato lo sport di punta della provincia di Cuneo: qual è il suo rapporto con questo sport?

"È uno sport che ho praticato da ragazzo in maniera dilettantistica. Giocare a pallavolo non è solo un modo divertente per passare il tempo con gli amici o fare nuove conoscenze, ma porta con sé anche numerosi benefici per la salute fisica e mentale. giocare a pallavolo è un'ottima scelta per chi cerca un'attività completa che beneficia mente e corpo".

Dopo l’abbandono di Piemonte Volley nel 2014 una nuova società, composta da personaggi giovani, sta lavorando e gettando le base per far ritornare la città di Cuneo nel massimo campionato maschile di volley. Che cosa rappresenta una serie A1 per il territorio cuneese?

"Può rappresentare un potente motore di crescita, sia dal punto di vista economico che sociale, influenzando positivamente l'intera comunità. Gli eventi sportivi di alto livello aumentano la visibilità del territorio, spesso trasmettendo immagini e storie positive che possono migliorare l'immagine della città. Il sostegno a una squadra che compete ai massimi livelli diventa fonte di orgoglio e può unire le persone al di là delle differenze sociali, culturali o economiche. Inoltre, la presenza di modelli sportivi di successo nel territorio stimola l'interesse e la partecipazione allo sport tra i giovani, promuovendo stili di vita sani e l'inclusione sociale. La presenza di una squadra in A1 può trasformarsi in un catalizzatore di sviluppo e coesione per il territorio, portando benefici che vanno ben oltre i successi sportivi"