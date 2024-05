Quanti volontari in maglia arancione! Tanto entusiasmo per Spazzamondo in 170 Comuni della Granda [FOTOGALLERY]

Un vero e proprio successo, un'esplosione di colori e di buone intenzioni a favore dell'ambiente: “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, giunto alla quarta edizione, si è svolto in 170 Comuni della provincia di Cuneo.

Una grande dose di entusiasmo, passione e costanza per i tanti volontari di tutte le età, come dimostrano le foto in ogni parte della provincia. Le maglie arancioni hanno brillato, condiviso e raccolto tantissimi sacchi di rifiuti con guanti e pinzette.

Promosso da Fondazione CRC − in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile, ANCI Piemonte, Uncem Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica − prevede la realizzazione di una campagna collettiva di raccolta di rifiuti abbandonati, con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini per la cura dell’ambiente.

Le novità e i premi

Come già per le precedenti edizioni, i nove Comuni che riusciranno a coinvolgere il maggior numero di persone saranno premiati dalla Fondazione CRC con attrezzature elettriche per la cura e la manutenzione delle aree verdi. Da questa quarta edizione, Fondazione CRC aumenta il premio agli Istituti scolastici che parteciperanno a cui sarà consegnato un buono per l’acquisto di attrezzatura scolastica in base al numero di classi partecipanti: da 1 a 5 classi un buono del valore di 300 euro, da 6 a 10 classi un buono del valore di 600 euro e con più di 10 classi un buono del valore di 900 euro. Altra novità riguarda le aziende e la collaborazione con Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria: l’impresa che, per ogni associazione di categoria, coinvolgerà il maggior numero di dipendenti, sarà premiata con un’opera d’arte dedicata al tema della sostenibilità ambientale.

Come per le precedenti edizioni, ai partecipanti è stato consegnato un kit comprensivo di maglietta, guanti e pinze per raccogliere i rifiuti.

Spazzamondo è realizzato grazie al supporto dei Consorzi per la raccolta dei rifiuti (ACEM Azienda Consortile Ecologica Monregalese, CEC Consorzio Ecologico Cuneese, CoABSeR Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti e CSEA Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente).