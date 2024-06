A Mondovicino porte aperte per il "Master di minivolley - Memorial Valter Turco", Alessandra Fissolo: "Il ricordo di Valter ci accompagna tutti i giorni" (VIDEO)

Una Festa della Repubblica trascorsa inseguendo la propria passione, quella per la pallavolo. E' quello che hanno fatto centinaia e centinaia di bambini e bambine dai 5 ai 12 anni, se ne contano più di 400, che insieme alle loro famiglie hanno preso parte al "Master di minivolley - Memorial Valter Turco" organizzato dalla Lpm Pallavolo Mondovì. Un evento che quest'anno è stato ospitato dal Parco commerciale di Mondovicino. Più di 20 campi da minivolley e più di 80 squadre che si sono sfidate già dalle 10 del mattino e che proseguiranno fino le 17 di questo pomeriggio.

Il Master, oltre a far divertire tantissimi ragazzini provenienti da tutto il basso Piemonte, rappresenta da sempre l'occasione per ricordare la figura di un uomo come Valter Turco, il compianto presidente del Puma scomparso nel maggio del 2015 a soli 50 anni. "Valter non lo ricordiamo solo oggi, ma tutti i giorni" - ha affermato la presidente Alessandra Fissolo ai nostri microfoni - "Lui ha segnato la strada da percorrere e penso che possa essere soddisfatto del nostro lavoro":