Lpm Bam Mondovì - A volte tornano…Morgana Giubilato riabbraccia il Puma!

Morgana Giubilato giura amore al Puma e da oggi torna ad essere ufficialmente il nuovo libero titolare della Lpm Bam Mondovì. Quello della ventitreenne giocatrice di Mazara del Vallo è un graditissimo ritorno a Mondovì, dopo appena un anno di assenza. Giusto il tempo di vedere Morgana conquistare la promozione in A2 con la Tenaglia Altino.

La ventitreenne siciliana avrebbe potuto anche continuare la sua avventura in Abruzzo, ma la chiamata di Rubado e Borello è stato un richiamo troppo forte, a conferma che a Mondovì l’energica ragazza aveva lasciato il cuore. Il feeling con la piazza, l’emozioni di due campionati esaltanti e i grandi rapporti umani, diventati ancora più intensi dopo l’infortunio al ginocchio patito l’anno prima, hanno finito per cementificare il legame della Giubilato con Mondovì.

Morgana, tra l’altro, ha già stabilito un primato: è la prima giocatrice che torna a giocare a Mondovì dopo aver già indossato la maglia del Puma da quando la società della presidente Alessandra Fissolo è in A2. Per la verità Morgana da Mondovì non sarebbe mai andata via, ma lo scorso anno la società rossoblù aveva preso un’altra strada, probabilmente perché la ragazza non aveva ancora superato il “rodaggio” da titolare in un ruolo, quello del libero, che era diventato suo solo da poco tempo.

Oggi, però, Morgana torna a Mondovì con maggiore esperienza e con una dose di convinzione in più acquisita dall’annata vissuta da protagonista ad Altino e culminata da una splendida promozione in A2. Questo ritorno, comunque, ci piace e anche tanto. Giubilato è l’esempio del massimo impegno sportivo, unito alla voglia costante di migliorarsi e siamo certi che vederla ancora difendere i colori del Puma incontrerà il piacere anche dei tifosi. Di seguito il comunicato della Lpm:

Morgana Giubilato torna a Mondovì

Dopo conferme e nuovi arrivi, in casa Lpm BAM Mondovì è tempo di un gradito ritorno: Morgana Giubilato!

“Sono contentissima.” - racconta il nuovo libero rossoblu - “Dopo averci giocato due anni, conosco già l’ambiente. Mondovì è un palcoscenico importante per ogni atleta: non vedo l’ora di iniziare e di ritrovare tutti, perché a Mondovì il calore non manca mai!”

Giubilato, classe 2001, arriva in Piemonte dopo aver conquistato la promozione in A2, indossando la maglia dell’Altino. “E’ stata una stagione lunga e difficile, che si è conclusa nel migliore dei modi. Questa cosa mi dà ancora più consapevolezza per iniziare il nuovo campionato da protagonista.”

Tante emozioni nel tornare sul campo dove ha iniziato a giocare in seconda linea: “Il mio primo anno da libero l’ho fatto proprio a Mondovì. Adesso torno con più esperienza e con più responsabilità. Ma questo per me non è un peso, sono serena, perché l’ambiente monregalese ti consente di esprimermi al meglio.”

Per Morgana è scontato rivolgere un saluto ai tifosi, che saranno sicuramente felici di rivederla, a fine estate. “Mi godrò un po’ di relax: ricaricherò le pile nella mia Sicilia, per riabbracciare tutta Mondovì ad agosto. Non vedo l’ora di vedere tutti gli Ultras Puma al PalaManera a tifare per noi. So che il pubblico monregalese non ci deluderà, che sarà numeroso e ci farà sentire il tanto calore.!”

La carriera di Morgana Giubilato

2019/20 - 2020/21: CBF Balducci HR Macerata (A2)

2021/22 - 2022/23: LPM Bam Mondovì (A2)

2023/24: Tenaglia Altino (B1)