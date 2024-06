Racconigi Cycling Team: appassionante fine settimana di gare sulle strade del Veneto

Un intenso fine settimana di gare attende il Racconigi Cycling Team. Sabato 15 giugno le atlete di patron Silvio Traversa sfideranno le avversarie nella terza edizione della “Cronosquadre del Solighese - M.O. Merotto Spumanti - M.O. Carlo Dal Piva”, cronometro a squadre per donne junior organizzata dall’A.S.D. S.C. Solighetto sulle strade venete di Farra di Soligo, in provincia di Treviso. 17,6 i chilometri totali di gara, con partenza fissata in via dei Colli ed arrivo collocato in viale Bon Bozzolla. La prima squadra prenderà il via alle ore 16:45.

Domenica 16 giugno le atlete del team manager Claudio Vassallo, invece, andranno a caccia di un buon risultato nella settima edizione del “Trofeo Smania Idee Casa”, gara open voluta dall’A.S.D. Bici & Bike sulle strade della città di Martellago, in provincia di Venezia. Il ritrovo è fissato alle ore 12:00 presso il negozio ‘Smania Idee Casa’, in via Boschi, dove saranno collocati anche partenza ed arrivo. 125,4 i chilometri totali da percorrere, spalmati lungo le strade di un circuito cittadino, lungo 6600 metri e quasi totalmente pianeggiante, da ripetere per 19 volte. La bandierina a scacchi che darà il via alla competizione verrà abbassata alle ore 14:00.

La formazione cuneese schiererà sulla rampa di partenza della cronometro a squadre trevigiana le junior Dalia Buzzi, Sofia Cabri, Arianna Giordani ed Alessia Sgrisleri.

Sulle strade di Martellago (VE), la maglia bianco-rossa della squadra piemontese sarà indossata, invece, dall’under al primo anno di categoria Asia Rabbia, ai piedi del podio nelle gare di Nonantola (MO), di Cappella di Scorzè (VE) e decima classificata al “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Trofeo Fercam” di Bolzano, dalla junior piacentina Arianna Giordani, quarta classificata a Ponte a Egola di San Miniato (PI), Bianconese di Fontevivo (PR) e settima a Bovolone (VR), dalla junior di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, quinta classificata a “Pasqualando”, ottava al “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Trofeo Fercam” di Bolzano e decima al “Gran Premio Città di Mirano”, e dalle due ragazze all’esordio della categoria junior: Dalia Buzzi, varesotta residente nel piccolo comune di Marzio, e Sofia Cabri, modenese di Serramazzoni.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “CRONOSQUADRE DEL SOLIGHESE - M.O. MEROTTO SPUMANTI - M.O. CARLO DAL PIVA” A SOLIGO DI FARRA DI SOLIGO (TV):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Silvio Traversa e Silvano Sannazzaro

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO SMANIA IDEE CASA” A MARTELLAGO (VE):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Silvio Traversa e Silvano Sannazzaro