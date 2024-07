Corso Tecniche di Cucina base: in avvio a settembre ma le iscrizioni chiudono l’8 luglio

Inizierà in autunno a Mondovì il corso serale "Tecniche di cucina", un’opportunità formativa rivolta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa abilità per passione o per iniziare un percorso professionale.

Si potrebbe obiettare che le risorse sul web, per chi vuole imparare a cucinare, sono infinite. Ma formarsi in una cucina professionale con la guida di uno chef esperto non solo accelera il processo di apprendimento ma riduce al minimo gli errori, offrendo conoscenze approfondite su strumenti, tecniche di cottura e conservazione, preparazioni di base e riconoscimento delle materie prime, rendendo così l'esperienza formativa più efficace e completa.

Un voucher copre il costo fino al 100%

Il corso è aperto a tutte le persone maggiorenni, tuttavia per ottenere il buono che permette di partecipare pagando solo il 30% del costo totale, è necessario essere occupati, domiciliati in Piemonte o impiegati presso un datore di lavoro localizzato nella regione.

Possono partecipare tirocinanti (solo tirocinio extracurricolare), lavoratori socialmente utili, dottorandi, specializzandi e titolari di borse di ricerca, purché domiciliati in Piemonte o impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte.

Inoltre possono partecipare anche i titolari o coadiuvanti se occupati in un settore diverso da quello della ristorazione.

Tutte le persone che presentano un Isee inferiore a 10.000 euro potranno infine frequentare gratuitamente.

La domanda va presentata tramite il sito entro l’8 luglio prossimo

https://cfpcemon.it/v/formazione/cucina-per-occupati-

Dettagli del Corso

Il corso è approvato nel Catalogo regionale dell'Offerta di Formazione Individuale Continua e Permanente 2023-2027. Il numero massimo di iscritti è limitato a 14 partecipanti, garantendo un'esperienza formativa di alta qualità e personalizzata. maggiorni informazioni sono disponbili a questo link https://cfpcemon.it/v/formazione/cucina-per-occupati-

Costi e Voucher Formativo

Il costo totale del corso sarebbe di 637,50 euro, ma grazie al buono formativo della Regione Piemonte, i partecipanti pagheranno solo il 30%, ovvero 191,25 euro.

Possono richiedere il voucher:

Tutti i lavoratori occupati domiciliati in Piemonte o impiegati presso un datore di lavoro pubblico o privato nella regione.

Come Richiedere il Voucher

Per richiedere il voucher, è necessario presentare domanda alla Regione Piemonte tra l'8 e il 19 luglio.

Non dimenticare di richiedere il buono prima di partire per le ferie estive!

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso www.cfpcemon.it oppure 017442135