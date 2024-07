Torna “r-Estate al Foro” dal 31 luglio al 4 agosto il Festival musicale organizzato da “Open Baladin Cuneo”

Torna, come da tradizione in Piazza Ex Foro Boario, la manifestazione musicale dedicata a chi resta in città nei primi giorni di agosto, quest'anno con una data in più!



Il Festival prevede infatti, per l'edizione 2024 cinque grandi concerti, tutti ad accesso gratuito; Chi vorrà potrà cenare ai tavoli di Open Baladin, allestiti per l'occasione proprio sotto al palco (prenotazione necessaria).



Il programma:



31 luglio: Magazin du Café - Apre la serata: Alice Mammola (vincitrice Sanrito 2024)



I Magasin du Café sono l’essenza della World Music in chiave moderna. I loro concerti sono un’esperienza ancestrale, da vivere lasciandosi andare a quello che loro stessi chiamano flow. La voce e la ritmica di questa band vengono dalla Sardegna, dove migliaia di anni fa vivevano i Popoli del mare “Shardana”. Popoli che non appartenevano a nessun regno, a nessuna dinastia, ma semplicemente appartenevano al mare. Un omaggio alla natura, alla vita, alla libertà.

I loro concerti sono meditativi e spesso riescono a portare il pubblico in uno stato quasi ipnotico. Musica che ci parla di tradizioni lontane, in cui il grande Nord si mescola con l'Oriente, in cui i canti sciamanici dell'America e dell'Africa diventano moderni. Il sound è universale, i suoni sono esotici ma senza connotazione geografica, si mescolano al rock, al folk, al jazz, alla fusion, in un dialogo inedito tra i cinque musicisti.



1 Agosto: Stunt Pilots



Gli Stunt Pilots sono una band funk rock dal piglio pop nata nel 2020 durante la pandemia, composto da tre giovani appassionati di musica: Zo, chitarrista e cantante, Moonet, bassista e sound engineer e Farina, batterista e visual designer.

Si sono classificati al secondo posto nell'edizione 2023 di X- Factor.



2 Agosto: Lou Tapage



La traduzione letterale di Lou Tapage è il frastuono della festa, il rumore della folla danzante, il sano casino della buona compagnia. Mescolando culture e lingue (Italiano, Francese, Occitano, Piemontese, Catalano) dal 2000 i Lou Tapage portano a spasso tra palchi italiani ed Europei un rock folk nato dalla musica popolare delle Alpi piemontesi.

Due ore di musica popolare, in un viaggio che dall'Italia di De Andrè arriva fino alle melodie delle scogliere irlandesi.



3 Agosto: Eclipse – Tributo Pink Floyd



Gli ECLIPSE propongono circa due ore di concerto che esordisce con l’intero album “The dark side of the moon” e prosegue con molti altri brani storici tratti dagli album “Animals”, “The wall”, “Wish you were here”, “The piper at the gates of dawn” e “Meddle”, riservando una notevole attenzione alla ricerca dei suoni e all’evocazione di atmosfere ed emozioni che hanno reso intramontabile il mito dei Pink Floyd.

Gli ECLIPSE, rimanendo fedeli alle intenzioni dei Pink Floyd, presentano uno spettacolo ricco di sollecitazioni musicali e visive, in cui i suoni danzano da un canale all’altro, si perdono ora in paesaggi sonori, ora in immagini che toccano i grandi temi dell’esistenza.



4 Agosto: Alberto Bianco



Alberto Bianco è un cantautore Torinese. Il suo primo disco – Nostalgina (INRI, 2011) – attrae appena uscito l’attenzione di colonne della musica italiana come Rolling Stone, MTV e Radio 2. 13 canzoni, 13 storie.

La Musica è protagonista assoluta: è musa indiscussa e tema centrale di un disco che racconta una generazione – quella dei quasi trentenni – e il sogno strambo, per l’Italia post anni zero, di vivere di musica. Il primo singolo estratto dall’album, Mela, mette tutti d’accordo. L’indie italiano ha una nuova voce, quella di Bianco, la stessa che in quel 2011 apre i concerti di Niccolò Fabi, Linea 77, Dente, Le luci della centrale elettrica, Noah And The Whale, White Lies.

Il suo nuovo disco è “Certo che sto bene”, uscito con Virgin Music/Universal Music il 10 novembre e anticipato dall’omonimo singolo. Il cantautore torinese firma il suo sesto album in studio e torna due anni dopo l’ultimo lavoro, a 12 anni di distanza da quel “Nostalgina” che fin dal suo esordio lo ha consacrato tra le migliori penne della musica indipendente.



Info e prenotazioni: 0171 489199