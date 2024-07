Il Tour (passato anche in Piemonte) dopo il successo nel Giro: Pogacar nella scia del mito di Pantani

E' una certezza invece che Pogacar sia un autentico fenomeno. Lui non vince, stravince. Prese la maglia rosa al secondo giorno del Giro e la tenne fino al traguardo, conquistando anche sei tappe. Al Tour il copione è cambiato di poco: ha indossato il simbolo del primato al secondo giorno, l'ha perso quello successivo, ma con il successo in solitario nella quarta tappa ha ripreso la maglia gialla e da allora tutti l'hanno potuto vedere solo a debita distanza. Con la ciliegina sulla torta del successo anche nella cronometro finale da Montecarlo a Nizza, in cui ha dato la paga anche agli specialisti delle prove contro il tempo.

Sei le tappe vinte (come a maggio al Giro), lasciando le briciole a due campioni come il danese Jonas Vingegaard e il belga Remco Evenepoel, finiti a diversi minuti nella classifica finale. Il Tour che per la prima volta si è concluso oggi a Nizza invece che con la tradizionale passerella sui Campi Elisi (per consentire a Parigi di ultimare i preparativi per il via dei Giochi Olimpici), passerà alla storia anche per essere iniziato in terra italiana.