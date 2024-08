Bam Mondovì: dalla Sicilia un "vulcano" di entusiasmo chiamato Greta Catania: "Qui per far bene e portare energia positiva" (VIDEO)

L'Etna le ha provate tutte per non farla partire dalla Sicilia, ma alla fine anche il "Mungibeddu" si è dovuto arrendere! Battute a parte, Greta Catania, nonostante i ritardi sui voli dovuti alle forti eruzioni dei giorni scorsi, ha raggiunto il ritiro della sua nuova squadra, la Bam Mondovì Volley.

La ventenne catanese, 188 centimetri d'altezza e di sorriso, è giunta a Mondovì con tanto entusiasmo e voglia di portare nel gruppo un'esplosione di energia positiva. Per Greta questa è la prima esperienza lontana da casa, visto che in precedenza aveva giocato nella Rizzotti Catania e nell'Akademia Messina. Ora questa avventura a Mondovì, per quello che sportivamente potrebbe rappresentare un autentico trampolino di lancio.

Eccola raccontarci le sue prime impressioni: