Coppa Italia NextPro di Boario Terme: il cuneese Lorenzo Romano è quinto

Seconda giornata di gare nella cittadina di Darfo Boario Terme nella mattinata di domenica 1° settembre, in occasione della 10° tappa di Coppa Italia NextPro.

In questa seconda giornata gli atleti hanno gareggiato in una Mass Start a tecnica libera su un circuito di 2 km predisposto dall’associazione sportiva dilettantistica Sci Club Schilpario A.D. Le categorie U10 M/F si sono sfidate su un giro di pista, due sono stati i giri per le categorie U12 M/F, tre giri per le categorie U14 M/F, quattro giri per le categorie U16 M/F e infine otto giri del circuito per le categorie Giovani-Senior-Master M/F.

Nella categoria Giovani-Senior maschile gara molto compatta con un ritmo sostenuto, dove la classifica si è risolta nel rettilineo finale. Vittoria per Matteo Tanel (Team Robinson Trentino) che ha completato gli otto giri del circuito con un tempo di 37’28.5. Al secondo e terzo posto, staccati di un secondo, Benjamin Schwingshackl (Carabinieri) e Michael Hellweger (Carabinieri). Quarto posto per Riccardo Lorenzo Masiero (Valdobbiadene) con un tempo di 37’30.0.

Ha dovuto accontentarsi della 5ª posizione il carabiniere Lorenzo Romano: il cuneese della Valle Stura, in lotta per le prime posizioni, in una curva sul finale del percorso, ha dovuto mollare l'assalto per evitare un contatto con il vincitore. Il cuneese il prossimo fine settimana sarà impegnato ai Campionati Italiani Estivi di Forni Avoltri.