Calcio Serie D: mercoledì si torna in campo, partite e designazioni arbitrali della sesta giornata

Il girone A di Serie D torna in campo, mercoledì pomeriggio, per un nuovo turno infrasettimanale: in programma la sesta giornata.

Riflettori puntati sul Bra capolista che farà visita al Derthona. Impegni casalinghi per Fossano e Saluzzo, rispettivamente contro Vogherese e Cairese.

Interessante la sfida tra Sanremese e Ligorna.

Fischio d'inizio alle 15 di mercoledì 2 ottobre.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Derthona-Bra: Akash Jose' Maria Nuckchedy di Caltanissetta

Asti-Albenga: Giovanni Matteo di Sala Consilina

Borgaro-Imperia: Giorgio Brozzoni di Bergamo

Fossano-Vogherese: Marco Targhetta di Castelfranco Veneto

Lavagnese-Chieri: Luca Tuderti di Reggio Emilia

NovaRomentin-Chisola: Lorenzo Travaini di Busto Arsizio

Oltrepò-Varese: Leonardo Cipolloni di Foligno

Saluzzo-Cairese: Giovanni Antonini di Rimini

Sanremese-Ligorna: Andrea Copelli di Mantova

Vado-Gozzano: Francesco Duranti di Trento

CLASSIFICA: Bra, Ligorna 13, Albenga 12, Varese 11, Lavagnese 10, Cairese 9, Asti 8, NovaRomentin, Derthona, Imperia, Sanremese, Vado 7, Borgaro, Fossano 6, Chisola 5, Chieri, Saluzzo 4, Gozzano 2, Vogherese 1, Oltrepò 0