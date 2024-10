Andrea Zanconato e Nicoletta Gossa si sono aggiudicati il Trail del Moscato d’Asti

Partecipazione da record e grandi risultati all’Ultra Trail del Moscato d’Asti dello scorso week-end.

Tre giorni spettacolari accompagnati da un clima fantastico hanno permesso all’evento sportivo ed enogastronomico che da 13 anni è appuntamento fisso nell’ultimo week end di settembre a Santo Stefano Belbo, di registrare il tutto esaurito.

Le classifiche delle varie competizioni hanno dato questi risultati.

Nella “Magistra Langarum”, sulla distanza dei 106 Km 1° classificato Andrea Zanconato dell'Atletica Veneta Valchiampo in 12h50 – 2° Marco Lotti (Pam Mondovì), in 13h28 – 3° Maurizio Ferratusco in 13h42.

La classifica finale femminile è questa: 1° Nicoletta Gossa (team Marguareis) in 14h33 – 2° Elisabetta Ferrero (Alpini Trofarello) in 19h56 – 3° Francesca Parodi (asd Maremontana) in 20h50.

La gara sulla distanza di 54 km vittoria di Davide Cuttica (Svizzera) in 5h21, 2° Alex Buchicchio (Luciani sport team) in 5h37, 3° Davide Gambino (Gate Cral Inps) in 5h41.

Classifica femminile: 1° Paola Bottanelli (Bergamo Star Atletica) in 6h54 – 2° Elisa Poglio in 7h28 3° Francesca Lorenzini Ceradelli (Delta Spedizioni) in 7h44.

Sulla distanza dei 21 km vittoria di Andrè Barailler in 1h32, 2° Davide Ballor (Piossasco Trail runner) in 1H33’26 - 3° Andrii Lysenko (Ucraina) in 1h33’44.

In campo femminile 1° Laura Barale (Borgaretto 75) in 1h48 – 2° Sonia Meleca (Valsusa running team) in 1h49 – 3° Sonia Chiapello (Boves Run) in 1h52.

Nella velocissima 10 km ha trionfato Eugenio Bonelli in 42’13 – 2° Mattia Grosso in 42’51 (atletica Novese) – 3° Matteo Varallo in 45’48.

Classifica femminile: 1° Eufemia Magro (asd Dragonero) in 47h07 - 2° Silvia Guillame (asd Gasm) in 55’30 – 3° Giulia Fausone in 56’33.

Quattordici i comuni attraversati dalla gara più lunga (Santo Stefano Belbo, Cossano Belbo, Castino, Cortemilia, Bergolo, Torre Bormida, Cravanzana, Arguello, Lequio Berria, Benevello, Borgomale, Rocchetta Belbo, Mango, Castiglione Tinella) con partenza in notturna seguendo piccoli catarifrangenti appesi agli alberi, ai pali dei vigneti e dei noccioleti.

Un percorso di 106 km ad anello mai banale, che si presta senz’altro ad essere inserito e mappato come un percorso outdoor a fruizione turistica, elemento di promozione di un territorio straordinario, un tempo Via del Sale e di collegamento fra il Piemonte e il mare.

Assolutamente inaspettata l’affluenza della gara “Kids Fun Run “, alla quale potevano partecipare anche i genitori, organizzata quest’anno al sabato pomeriggio con circa 450 partecipanti.

Tutto il ricavato a offerta libera viene devoluto a “I find for find the Cure” che si occupa di sostenere materialmente alcune popolazioni in Mali e Kenia. Un successo eccezionale, in attesa dell’edizione 2025