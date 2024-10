Volley A2/F - Parte una nuova stagione per la BAM Mondovì; Al PalaManera domenica (ore 17) arriva la Millenium Brescia

L’attesa è finita, domani finalmente si torna in campo! Vigilia di esordio in Campionato per una BAM Mondovì rinnovata e ringiovanita. Al PalaManera, domenica alle ore 17, arriverà una delle formazioni più attrezzate del girone, la Banca Valsabbina Millenium Brescia.

Un match che sulla carta può essere considerato proibitivo, visto soprattutto l’alto valore tecnico delle avversarie. Trattandosi, tuttavia, della prima gara stagionale, ogni pronostico rischia di essere smentito dal campo. Le pumine, inoltre, potranno giovarsi del calore del pubblico di casa, dato in gran numero sui gradoni del PalaManera, anche grazie alle iniziative messe in atto dalla società.

Il Brescia, allenato dall’ex Matteo Bibo Solforati, dovrebbe scendere in campo con Chiara Scacchetti in cabina di regia, l’opposto francese Lara Davidovic a completare la diagonale; Al centro agiranno Denise Meli e l’ex pumina Viola Tonello; Asse laterale affidato all’estro di Aurora Pistolesi e della giovanissima (17 anni) schiacciatrice slovena MiJa Siftar, ingaggiata in gran fretta dalla società lombarda dopo l’infortunio della camerunense Simone Bikatal. Nel gruppo schiacciatrici anche un’altra conoscenza monregalese, Francesca Trevisan. Nel ruolo di libero occhi puntati sulla ex Cuneo Serena Scognamillo.

La Bam Mondovì dovrebbe rispondere con Dana Schmit al palleggio, Lara Berger opposto, centrali Greta Catania e Livia Tresoldi, schiacciatrici Alessia Lancini, mentre potrebbe esserci un ballottaggio tra Teresa Bosso e Giulia Viscioni; A Morgana Giubilato, infine, sarà affidato il ruolo di libero.

Tra le novità di questa stagione non passerà inosservata la presenza del “videocheck”, con undici telecamere pronte a sorvegliare le linee perimetrali del campo e la rete per eventuali tocchi, in & out e invasioni. Rispetto alla serie A1 mancheranno solo le due telecamere posizionate a ridosso della linea dei tre metri. Due saranno i "challenge" a disposizione per ogni squadra in ogni set, ma in caso di accoglimento del reclamo la richiesta non sarà conteggiata.

Ma come è andata nei precedenti otto esordi in campionato per le pumine? Il bilancio è piuttosto positivo, con 5 vittorie e 3 sconfitte. Nella passata stagione il primo match coincise con una sofferta vittoria al tie-break in casa dell'Hermaea Olbia, mentre l'anno precedente la Futura Busto Arsizio si impose per 1-3 al PalaManera in una sfida altrettanto combattuta.

Il match di domani sarà arbitrato dal laziale Simone Fontini (1°) e dalla toscana Dalila Viterbo (2°), mentre Andrea Vaschetto sarà l’addetto al videocheck. Per chi fosse impossibilitato ad assistere alla sfida dal vivo e volesse seguire la partita da casa lo potrà fare nelle stesse modalità della passata stagione e quindi collegandosi al sito VBTV, con visione gratuita previa registrazione. Non resta che godersi lo spettacolo di un nuovo Campionato di A2, il nono consecutivo per Mondovì.