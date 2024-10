Ciclismo. Trofeo Rosa 2024: alla saviglianese Nicole Bracco l'ultima tappa e la vittoria finale

Ultima tappa del Trofeo Rosa riservato alle categorie donne esordienti 1° e 2° anno e donne allieve.

Nicole Bracco, saviglianese portacolori della formazione SC Cesano Maderno, regala forti emozioni e alla maniera dei grandi campioni. Già matematicamente vincitrice del trofeo interregionale giovanile, conquista anche la ventiquattresima ed ultima tappa con una vittoria assoluta nella classifica a categorie riunite (donne esordienti primo e secondo anno).

Lo splendido paesaggio delle colline bresciane sulle sponde occidentali del Lago di Garda fa da teatro a quest’ultima frazione di un Giro partito dall’ormai lontano weekend di Pasqua per arrivare sino alla prima domenica di ottobre.

Il percorso duro e selettivo dell’ultima tappa, composto da quattro tornate con un dislivello complessivo di 800 metri ed uno sviluppo totale di 40 chilometri, è stato il campo di battaglia delle 100 atlete esordienti presenti al via. Una salita dalle pendenze massime del 10% posta immediatamente dopo la linea di partenza ha caratterizzato lungo tutti i giri una pesante selezione tra le battistrada.

Al secondo passaggio due corridori venete tentano l’allungo sulla salita per poi essere riprese dopo pochi minuti, al terzo giro è il momento dell’atleta di casa Emma Cocca (SC Mazzano) Campionessa Regionale Lombarda che con una azione solitaria si avvantaggia minacciosamente sul gruppo per poi essere raggiunta in discesa dal treno delle migliori, tra le quali a tirare le fila c’è proprio una lucida e determinata Nicole Bracco che cerca con Cocca di trascinare via un gruppetto di fuga, tentativo purtroppo vanificato dopo alcuni chilometri.

Infine, al quarto ed ultimo giro a soli 2 chilometri dalla conclusione, l’allungo di Isabel Di Sciuva (cicli FIORIN) che prova a sorprendere le avversarie con una azione da vera “finisseur”, ma è proprio l’atleta cuneese Nicole Bracco che a 200 metri dall’arrivo si occupa di chiudere il gap sulla battistrada e regolare lo sprint finale lungo la salita al 3% del viale d’arrivo.

Una vittoria magistrale con le braccia volte al cielo e due biciclette di vantaggio che regala alla portacolori del SC Cesano Maderno la gioia di conquistare anche la frazione conclusiva dell’ambito trofeo.

Sulla piazza d’onore del podio sale un’altra atleta del primo anno donne esordienti, Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini - San Miniato) che precede la secondo anno Nina Marinini (Biesse Carrera).Nicole Bracco regala a Savigliano il prestigioso Trofeo Rosa edizione 2024 totalizzando 12 vittorie di tappa, 4 secondi posti, 2 terzi posti e un 5 posto, in una vera e propria cavalcata dello stivale tra le regioni di Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Puglia.Il meritato sigillo su una stagione da vera protagonista.