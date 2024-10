Badminton: Alba Shuttle fa incetta di medaglie ai Campionati Italiani Junior e Under 2024

Bel bottino di medaglie nella lunga trasferta a Chiari (BS), per i giovani atleti dell’Alba Shuttle Badminton, impegnati nei Campionati Italiani Junior e Under 2024.

La società albese torna a casa con ben 13 medaglie conquistate da Leo Roopak nel singolo maschile (SM) U13, da Sveva Ferrero e Lucia Arione, nel doppio femminile(GD) U13, dalle coppie Pietro Ronco/Matilde Frongia e Leo Roopak/Lucia Arione nel doppio misto (DX) U13, da Federico Cagnasso/Ilaria Fornaciari nel doppio misto (DX) 17, da Ilaria Fornaciari nel doppio femminile (GD) U17 e nel singolo femminile (GS) U17, da Sofia Protto nel singolo femminile U19 e nel doppio femminile (GD) U19.

La società albese ha raggiunto lo storico risultato di classificarsi quarta nel medagliere nazionale.

Soddisfazione per l’impegno e le ottime prestazioni viste sul parquet di Chiari, considerato il livello davvero alto dei partecipanti, da parte di tecnici e società.

Ora il prossimo impegno per gli atleti Alba Shuttle Badminton sarà in casa, per i Campionati Regionali Junior e Under e Master Piemonte 2024, che si disputeranno ad Alba il prossimo 2 novembre, presso la palestra della scuola Montessori in corso Europa 74.