Fossano ospita la presentazione del docufilm Rai "La Transumanza: Ritorno a Casa"

Questo pomeriggio alle ore 17, la Sala Brut e Bon di Fossano accoglierà la presentazione del docufilm "La Transumanza: Ritorno a Casa", una produzione Rai che celebra l’antica pratica della transumanza, elemento centrale nella cultura e nella vita degli allevatori piemontesi, soprattutto in provincia di Cuneo. L’evento vedrà la partecipazione di importanti personalità del settore agricolo e istituzionale, sottolineando il valore culturale e storico di questa tradizione.

Tra i protagonisti dell'incontro ci saranno Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura (MASAF), e Fabrizio Zappi, Direttore di Rai Documentari, che ha guidato la produzione di questo racconto visivo. Al loro fianco, Paolo Bongioanni, Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Parchi Caccia e Pesca della Regione Piemonte, porterà il proprio contributo sul ruolo fondamentale delle tradizioni locali.

Un ruolo centrale sarà svolto da Andrea Rabino, Presidente dell’ANABORAPI (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese), che approfondirà il lavoro di selezione e valorizzazione della razza bovina piemontese, nota come fassona. Il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Vice Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, interverrà per discutere le sfide legislative e ambientali affrontate dagli allevatori, rimarcando l’importanza di tutelare le pratiche tradizionali. Il sindaco di Fossano, Dario Tallone, darà il benvenuto agli ospiti, esprimendo l’orgoglio della città nel sostenere un evento di tale rilevanza culturale.

Il documentario condurrà gli spettatori nel mondo della transumanza, la migrazione stagionale del bestiame dalle montagne alle pianure nei mesi invernali e il ritorno ai pascoli alpini durante l'estate. Questo rito antico rappresenta un legame indissolubile tra uomo e natura. In Piemonte, la transumanza è radicata nella vita degli allevatori di fassone, apprezzati per la loro carne pregiata. Il film esplora le esperienze di giovani allevatori come Matteo Landra e Arianna Bertola, che portano avanti questa tradizione insieme alle loro famiglie, custodendo un’eredità tramandata da generazioni.

La narrazione è affidata a Massimiliano Ossini, scrittore e divulgatore, che, immergendosi in questa realtà, scopre storie e dettagli tecnici che mostrano la modernità e le sfide dell’allevamento contemporaneo, dalla sostenibilità ambientale ai cambiamenti sociali.