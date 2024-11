Peste suina: nuovo focolaio in allevamento suinicolo piemontese

Un nuovo focolaio di peste suina africana è stato accertato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta a Frassineto Po, in provincia di Alessandria. Salgono così a 9 i focolai in allevamenti suinicoli piemontesi positivi alla Psa e con il caso di Frassineto Po salgono a 165 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.

In Liguria, invece, sono state riscontate due nuove positività sui cinghiali, che porta il totale dei casi liguri a 1.032. I due casi sono stati rilevati uno in provincia di Genova a Ne (sette in totale), uno in provincia di Spezia a Varese Ligure (tredici). (Abr/Adnkronos)