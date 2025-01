Torneo della Befana ad Alassio, doppietta cuneese nelle categoria U12 e U13

Ieri ad Alassio, al cospetto dell’applauditissima ex-campionessa mondiale Paola Cardullo, che ha presentato la sua nuova Scuola per liberi, si sono conclusi i tabelloni delle categorie “più giovani”. Oggi, domenica 5, in programma il gran finale per la grande manifestazione nazionale di volley, con diretta Facebook delle sfide per il primo posto. Ben 98 in totale le squadre partecipanti, record della manifestazione.

Nella giornata caratterizzata dalla prestigiosa e graditissima presenza dell’ex campionessa del mondo Paola Cardullo, il 25° Torneo nazionale della Befana di pallavolo giovanile (98 squadre iscritte nelle cinque fasce d’età, record) ha assegnato, davanti a un folto pubblico, i primi due titoli: bis per L’Alba Volley nell’Under 13 femminile e ritorno al successo nella categoria Under 12 mista per una formazione, Monvi Bam Vicoforte Ceva, che fa parte della galassia della Pallavolo Mondovì di A2 (aveva già fatto centro nel 2023). Delle sei compagini salite sul podio, cinque rappresentanti piemontesi e una ligure.

U13. Seconda trionfo di fila, dopo quello del 2024, nell’Under 13 per L’Alba Volley di Bartolomeo Salomone, che in finale ha regolato 2-0 l’ostico Lilliput Settimo Torinese di coach Elisa Favaro. Terza piazza per il Monvi Vicoforte Ceva, quarto l’Intercomunale Cagno Como. Questi i nomi delle nuove regine di Alassio: Ginevra Arione, Nicole Josè Boffa, Asia Davico, Alma Francesca Onica, Giulia Ronco, Alice Sacchetto, Viola Sacco e Lucia Tintero. Premi speciali per Ginevra Arione (L’Alba, mvp), Giulia Ronco (L’Alba, difesa), Lucia Griglio (Union Volley, palleggio), Elisa Todarello (Lilliput, attacco).



U12. Ci sono voluti tre set per decidere la finale della categoria Under 12 mista in cui il Monvi Bam Vicoforte Ceva di Greta Giuliano ha avuto la meglio sul Volley Cherasco di Alice Lanzoni. Buone notizie per la Liguria grazie alla terza posizione della Pallavolo Carcare di Saverio Nicco e Viviana Gallo, quarto il club torinese del Balamunt. Questo il roster del team 1° classificato: Abiba Sangare, Lisa Bottero, Aurora Dragone, Beatrice Murialdo, Asia Grotto, Beatrice Cavarero, Greta Villani, Alessia Balbo, Rebecca Asteggiano, Yasmine Choukrani, Sophie Lucà e Virginia Faccia. Riconoscimenti individuali a Rebecca Cavallotti (Cherasco, mvp), Virginia Faccia (Vicoforte, difesa), Viola Bertoncello (Cherasco, palleggio), Alice Linarello (Vicoforte, attacco).



L’ospite d’onore. Grande entusiasmo ha suscitato ieri la partecipazione di Paola Cardullo, l’amatissimo libero della nazionale italiana che nel 2002 ha vinto l’oro iridato. Accolta dalla presidente del Comitato Fipav Liguria Ponente, Ornella Testa, Paola, che nell’occasione ha illustrato il suo nuovo progetto (Paola Cardullo International Libero School), ha posato con tutte le 31 formazioni e premiato le migliori giocatrici nei vari ruoli, intrattenendosi a lungo con tanti tecnici e dirigenti. A consegnare i numerosi premi, anche l’amministratore e il direttore generale della Gesco, Gian Emanuele Fracchia e Igor Colombi, insieme allo staff del sodalizio organizzatore, Alassio Laigueglia Volley Pgs, con capo l’instancabile Giancarlo Bertolotto. Dietro le quinte, sempre impagabile il lavoro di Cinzia Molle, Luca Mantoan e dei tanti collaboratori.



U14-16-18. Proseguono intanto, nei vari impianti tra Finale Ligure e Imperia, le sfide delle altre tre categorie femminili, le cui finali sono previste per domani al Palaravizza di Alassio e in diretta Facebook: Under 14 alle ore 12, Under 16 alle 15.30, Under 18 alle 17. In base ai risultati registrati sinora, si va verso un nuovo en-plein piemontese. Nelle prime fasi a mettersi maggiormente in evidenza sono state Lilliput, Valle Belbo, Union Volley e Cus Collegno (U14); Parella, Union, Mozzo Bergamo, Valdarinsieme Firenze, Savigliano e Sammaborgo (U16); Libellula Bra, Caselle, Lilliput e L’Alba (U18). Il Torneo della Befana è stato il primo evento agonistico del nuovo anno in Liguria, Regione Europea dello Sport 2025.

Aggiornamento risultati e programma: https://torneobefana.agenziaimmedia.it/

I tabelloni andati in archivio

Under 12 misto

Classifica finale: 1. Monvi Bam Lpm Vicoforte, 2. Volley Cherasco, 3. Carcare, 4. Balamunt, 5. Fenera Chieri, 6. Mazzuchelli Sanremo, 7. Villanova Volley, 8. Albenga, 9. Dogliani, 10. PlayAsti Bianca, 11. Lonate Pozzolo, 12. PlayAsti Blu.

Albo d’oro recente: 2025 Monvi Vicoforte, 2024 Cusio Sammaborgo, 2023 Lpm Mondovì.

Premi individuali: Rebecca Cavallotti (Cherasco, mvp), Virginia Faccia (Vicoforte, difesa), Viola Bertoncello (Cherasco, palleggio), Alice Linarello (Vicoforte, attacco).

Under 13 femminile

Classifica finale: 1. L’Alba Volley, 2. Lilliput Settimo Torinese, 3. Monvi Bam Lpm Vicoforte Ceva, 4. Cagno Como, 5. Busca, 6. Villanova Volley Bam, 7. Union Volley Pinerolo, 8. Cherasco, 9. Testona, 10. PlayAsti, 11. San Marziano Genova, 12. Cus Collegno, 13. Sabazia Vado, 14. Canavese Volley, 15. Albenga Volley I; 16. Maremola Pietra, 17. Sistel Mazzucchelli Sanremo, 18. Golfo di Diana, 19. Albenga II.

Albo d’oro recente: 2025 e 2024 L’Alba; 2023 Volley Chersasco. Premi individuali: Ginevra Arione (L’Alba, mvp), Giulia Ronco (L’Alba, difesa), Lucia Griglio (Union Volley, palleggio), Elisa Todarello (Lilliput, attacco).

I tabelloni in corso di svolgimento

Under 14 femminile (20 squadre)

Lombardia: Intercomunale Cagno (Co),

Piemonte: Santa Margherita Alba (Cn),Balamunt (To), Cus Collegno (To), Vbc Dogliani (Cn), Libellula Bra (Cn), Lilliput Settimo Torinese (To), Union Volley (To), Mtv Pianeta Volley Testona (To), Valle Belbo Canelli (At), Volley Valle Po (Cn), Valsesia Team Volley (Vc), Ve. Labor (To), Villanova Mondovì (Cn), Volare (Ge). Toscana: Valdarninsieme (Fi).

Liguria: Albenga Volley (Sv), Pallavolo Carcare (Sv), Sportandplay Don Bosco Genova, Maremola (Sv).

Podio 2024: 1. Balamunt, 2. Ve.La Torino 3. Intercomunale Cagno.

Under 16 femminile (28 squadre)

Lombardia: Intercomunale Cagno (Co), Volley Mozzo Gavazzeni (Bg),

Piemonte: Balamunt (To), Canavese Volley Ivrea (To), Cervere (Cn), Volley Cherasco (Cn), Sammaborgo (Vc), Vbc Dogliani (Cn), Lilliput Pallavolo Settimo (To), Parella Torino, Pgs El Gall (Cn), Union Volley 2009 (To), Union Volley 2010 (To), Vbc Savigliano (Cn), Pallavolo Valenza (Al), Valle Belbo Canelli (At), Ve. Labor Gialla (To), Ve. Labor Targa Mobility S. (To), Monvi Bam Lpm Verde Vicoforte (Cn), Virtus Alessandria. Toscana: Valdarinsieme (Fi). Liguria: Albenga Volley (Sv), Albisola Pallavolo (Sv), Cogovalle Genova, Golfo Diana Volley (Im), Loano (Sv), Maremola Volley (Sv), Sabazia Pallavolo (Sv).

Podio 2024: 1. New Volley Carmagnola, 2. Lilliput, 3. Wonder Genova.

Under 18 femminile (19 squadre)

Lombardia: Intercomunale Cagno (Cn), Lemen (Bg).

Piemonte: L’Alba (Cn), Caselle Volley (To), Centallo (Cn), Lasalliano Volley (To), Libellula Bra (Cn), Lilliput (To), Volley Marene (Cn), Monvi Volley (Cn), Pianezza (To), Valle Po (Cn), Ve. Labor (To), Volpiano (To). Liguria: Albisola (Sv), Cogovalle Genova, Golfo di Diana Volley (Im), Imperia Volley, Santa Sabina Genova.

Podio 2024: 1. Lilliput Settimo Torinese, 2. L’Alba Volley 3. Lemen.