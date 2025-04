"Signora maestra lui mi dice i nomi": terzo incontro con Flavio Russo a Cherasco

Terzo appuntamento con Flavio Russo e l’incontro dallo spiritoso titolo “Signora maestra lui mi dice i nomi” mercoledì 9 aprile, Auditorium Civico di Cherasco alle 20.45.

Dopo il successo della precedenti due serate, in questo terzo e ultimo incontro di costume Flavio Russo proseguirà nel presentare ai partecipanti i vari termini piemontesi utilizzati per descrivere le persone sia in modo positivo che negativo, alcuni modi di dire, termini piemontesi che in italiano hanno bisogno di più parole per descriverli. Infatti, nella lingua piemontese esistono più di 500 maniere per definire le persone, nel bene e nel male: quelli che una volta i bambini chiamavano “i nomi”, e che, a scuola, richiedevano un castigo se detti a un compagno.

Flavio Russo, ex funzionario ed esperto di storia locale, è un personaggio a tutto tondo nel panorama culturale cittadino: ancora una volta catturerà l’attenzione del pubblico presente con la sua verve, esponendo in modo vivace e coinvolgente uno studio attento e divertente, durato anni, che dimostra la ricchezza di una lingua che, nel caos del mondo attuale, si va drammaticamente perdendo.

Questo ultimo appuntamento chiude così un ciclo di incontri dedicati a questa ricerca linguistica che ha offerto ai partecipanti una prospettiva alternativa per apprezzare il patrimonio linguistico piemontese.

Appuntamento all’auditorium civico di Cherasco, mercoledì 9 aprile alle ore 20.45, ingresso libero.

È gradita la prenotazione allo 0172.427050.