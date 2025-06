A Paesana un nuovo sportello per il lavoro: inaugurato il presidio del Centro per l’impiego di Saluzzo

Ha aperto ieri, martedì 3 giugno, a Paesana, all’interno dei locali dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, (in via Santa Croce 4), lo sportello per il lavoro del Centro per l'impiego di Saluzzo.

L’iniziativa è frutto di un accordo tra Unione Montana dei Comuni del Monviso e Agenzia Piemonte Lavoro per favorire l’occupazione. Lo sportello desidera infatti proporsi come punto di incrocio e incontro per le persone del territorio che cercano occupazione o orientamento professionale e per le imprese che hanno necessità di personale o consulenza normativa.

Alla composizione dell’accordo fra i due enti ha partecipato anche la Cooperativa di comunità Viso a Viso di Ostana , che già gestisce “Monviso” il servizio di noleggio ebike per conto dell’Unione, nel solco di un processo che persegue l’ambizioso obiettivo di concentrare nello stesso luogo una serie di servizi a disposizione dell’intera comunità di valle.

“L’auspicata ricaduta finale del nuovo presidio – spiegano i referenti - è creare una prossimità ancora maggiore con i servizi pubblici per l’impiego per le comunità e il tessuto economico locale. Tramite lo sportello, infatti, le persone di Paesana e dei comuni limitrofi della Valle Po potranno accedere più agevolmente a opportunità professionali e formative, e le imprese a servizi di recruiting o consulenza.

Una maggiore capillarità dei servizi al lavoro sui territori contribuisce infatti a favorire la crescita del tessuto economico e sociale locale. In questo senso, lo sportello di Paesana affianca gli altri due, attivi a Barge e Venasca, che il Centro per l'impiego di Saluzzo gestisce nel bacino territoriale di sua competenza”.

Lo sportello sarà aperto ogni primo martedì del mese, dalle 9 alle 12, all’interno dei locali dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, in via Santa Croce 4, con accesso libero e su prenotazione.

Chi desidera chiedere informazioni sui servizi offerti e sulle modalità per accedervi può contattare il Centro per l'impiego di Saluzzo scrivendo un’email a info.cpi.saluzzo@agenziapiemontelavoro.it oppure telefonando allo 011 0876500.

Per prenotare un appuntamento si può accedere alla piattaforma www.piemontetu.it/servizi#lavoro, oppure recarsi allo sportello o ancora contattare il Centro per l'impiego di Saluzzo.