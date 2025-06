A Robilante la prima edizione di "Batipè"

Domenica 15 giugno 2025 a Robilante si svolgerà la prima edizione della manifestazione BatiPè, organizzata dalla neocostituita Pro Loco Giovani.

La manifestazione inizierà alle ore 12:30 con la tradizionale polentata, a seguire per le vie del paese musica, danze e tradizioni col gruppo folkloristico Balarin di Barme, Chiara Cesano e Roberto Avena ed i loro allievi.

Alle ore 19:30 Apericena ed a seguire concerto dei Sonadors.

Durante la giornata il Museo della Fisarmonica, il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione e la Mostra permanente del Ferroclub cuneese saranno (orari 10-12; 14:30-18:30). I visitatori sono invitati a varcare la soglia di queste piccole realtà museali per scoprire le tante curiosità che racchiudono.

Un’occasione unica per apprendere le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica) o ancora ammirare il plastico della Cuneo-Nizza e apprendere come funziona la sala comandi di una stazione (Esposizione permanente del Ferroclub cuneese).

Per informazioni: Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394- Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673 - Ferroclub: ferroclub.cuneese@gmail.com ; 3339149173. Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).