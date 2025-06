Basket: secondo posto regionale per le Twin Towns U15

Le Twin Towns escono tra gli applausi dei tantissimi amici accorsi fino a Vercelli per la finale regionale dell’U15 Coppa Piemonte: le ragazze si piazzano al secondo posto.

Termina così una stagione di grande crescita, una cavalcata di entusiasmo e ottime partite, con una seconda fase, fin’ora da imbattute. Le ragazze di coach Sopegno non riescono a superare l’ultimo ostacolo, l’Olympia Casale, ma escono comunque a testa altissima da questo campionato.

La partita

La finale si gioca in campo neutro, a Vercelli, nel rovente pomeriggio di sabato. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con tantissimo pubblico accorso sia da Casale, che da Alba e Bra.

La formazione di Casale riesce subito a scappare sul +12, ma in chiusura di primo periodo le bianco alate accorciano a -8 (19-11). La seconda frazione è altrettanto sofferta e all’intervallo la gara sembra chiusa: 39-22.

Tuttavia, ecco che nella ripresa le Twin sfoderano una gran prova in difesa e riescono a correre in campo aperto costruendo buoni tiri. Pian piano inizia una incredibile rimonta che arriva fino al 52-45 quando mancano ancora 6 lunghi minuti da giocare. Casale è in affanno e le Twin attaccano un paio di volte per portarsi a -5. Tuttavia arriva una tripla pesantissima da parte dell’Olympia e le Twin devono arrendersi, seppur a testa altissima: il match si chiude sul 61-52.

Applausi comunque per queste ragazze e per lo staff per il cammino fatto, in bacheca entra la coppa del secondo posto U15!

Twin Towns: Busato 19, Sperati 3, De Finis 5, Orlando Ma 4, Orlando Mi 2, Beccaria 2, Ariorlo 15, Fazzone 2, Cucco, Di Natale, Manera, Bongiovanni. Allenatori: Sopegno, Casetta, Messa.