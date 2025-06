Volley maschile A3: Savigliano, avanti con lo schiacciatore Mauro Sacripanti

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che, anche nella stagione sportiva 2025/26, Mauro Sacripanti porterà la sua esperienza nel reparto schiacciatori della prima squadra, impegnata nel campionato di Serie A3 Credem Banca.

Romano classe 1998, Sacripanti ha esordito tra i “grandi” con il Lazio nel 2012/13 in Serie C. Da quel momento, tante esperienze lungo lo Stivale con le maglie di Segrate, Civita Castellana, Roma, Anguillara, Aversa, Tuscania e Bologna, prima dell’approdo a Savigliano nell’estate 2024.

Ora, la voglia di confermarsi al PalaSanGiorgio, in cui è stato grande protagonista lo scorso anno: “Nel 2024/25, abbiamo avuto una fase iniziale un po’ travagliata, che però ci è servita per fortificarci e consentirci di vivere una seconda fase in crescendo. Purtroppo abbiamo avuto un incrocio playoff complesso, ma ce la siamo giocata anche con una squadra di livello come Belluno. Il bilancio resta positivo e, anche per questo, ho scelto di restare, perché la società ha voglia di fare bene e di tornare a raggiungere livelli importanti, già “toccati con mano” due stagioni orsono. Io mi sono trovato benissimo con la dirigenza, con la città e con le persone, tutti “plus” che mi hanno spinto a rimanere. Cosa mi aspetto dalla prossima annata? Che il livello sarà ancora più alto, non solo il nostro, ma anche quello delle altre concorrenti. Stiamo aspettando le ultime novità di mercato delle nostre avversarie, ma quelle già note sono tutte importanti. Con coach Serafini ho avuto modo di parlare telefonicamente e mi ha dato l’impressione di un tecnico molto preparato e con le idee chiare su obiettivi e ambizioni. Non vediamo l’ora di ripartire”.

Tutto il Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, augura a Mauro una stagione ancora più avvincente rispetto alla precedente. Forza Savian!