Stasera la veglia a Demonte per Gioele Fortina

Stasera alle 21 la veglia per Gioele Fortina, il giovane 21enne ritrovato ieri, domenica 21 luglio, senza vita ai piedi di un salto di roccia nel Vallone dell'Arma a Demonte.

Il suo corpo è stato rinvenuto dopo ore di ricerche da parte di familiari, amici, conoscenti, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese e della Guardia di Finanza oltre ai vigili del fuoco.



Conosceva bene quei luoghi, che frequentava per lavoro e piacere, si era fatto amare e apprezzare da tutta la comunità del borgo della valle Stura, di cui il papà è originario e dove la nonna gli aveva ceduto alloggio durante la settimana. Eppure la montagna spesso non perdona e fatale gli è stata la caduta.



Una tragedia che ha toccato l'intera comunità che stasera potrà raccogliersi in un momento di preghiera e ricordarlo nella chiesa parrocchiale di San Donato a Demonte.